Gadu mijā gaidāms sals un sniegs: ciklons atnesīs ziemīgu laiku 0
Nedēļas izskaņā Latvijas teritorijai pietuvosies ciklons, kas sev līdzi nesīs stipru un brāzmainu vēju, kā arī nokrišņus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. Nelieli nokrišņi – lietus un slapjš sniegs – gaidāmi vien naktī valsts austrumos. Vakarā dažviet rietumu rajonos veidosies migla.
Atsevišķos posmos austrumos ceļi būs slideni, ka arī miglas laikā būs pasliktināta redzamība, tāpēc satiksmes dalībniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem.
Mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš nakts otrajā pusē iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem – naktī daudzviet, bet dienā Vidzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15-16 m/s.
Minimāla gaisa temperatūra naktī lielākajā valsts daļā būs -1…+4°. Dienā gaiss iesils līdz +3…+7°, bet austrumu rajonos – līdz +1…+3°.
Sestdien naktī un dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, bet uz vakarpusi, ar aukstākas gaisa masa ieplūšanu, gaisa temperatūra kritīsies un lietus pāries slapja sniegā, sniegā.
Aukstajā gaisa masā virs līcī esošā siltā ūdens veidosies gubu mākoņi, kas turpinās nest nokrišņus plašākā teritorijā arī svētdien. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies pāris centimetrus bieza sniega sega.
Paralēli šim procesam arī pastiprināsies vējš – sestdien rīta stundās ziemeļrietumiem, rietumu vējš sāks pieņemties spēkā, brāzmās sasniedzot 17-22 m/s, bet pēcpusdienā piekrastes rajoniem jau varētu būt spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stipru vēju, sākot no 25 m/s.
Vējš stipri pūtīs arī svētdien – lielākajā daļā valsts teritorijas tas brāzmās sasniegs 15-19 m/s, piekrastē 25-27 m/s. Pēcpusdienā vējš sāks pakāpeniski pierimt.
Gaisa temperatūra kā dienas, tā arī nakts laikā pārsvarā būs -1…+4° robežās, vienīgi sestdienas dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +3…+7°.
Jaunās nedēļas sākumā sinoptiskā situācija saglabāsies līdzīga – aizvien pūtīs brāzmains vējš, izteiktāk rietumu un piekrastes rajonos, un daudzviet valstī ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt sniegs un slapjš sniegs, līdz ar to jau plašākā teritorijā veidosies sniega sega.
Valstī turpinās pakāpeniski ieplūst vēsāka gaisa masa, tādēļ gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties un visa valstī gan dienās gan naktīs termometra stabiņš vairs nepakāpsies virs 0° atzīmes.