Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams? 0
Kad Ziemassvētku tirdziņos gaiss piepildās ar kanēļa, krustnagliņu un karstvīna aromātiem, daudzi neapzinās, cik daudz alkohola un cukura slēpjas šajā ziemas favorītā. Vai karstvīns tiešām ir tik drošs, kā šķiet?
Karstvīns – ne tik viegls dzēriens kā daudzi domā
Vidēji karstvīnā ir no 8,8% līdz 13,1% alkohola, kas to padara par īstu konkurentu parastajam vīnam un ievērojami stiprāku par alu.
- 200 ml karstvīna satur aptuveni 14–15 g tīra spirta;
- 250 ml – aptuveni 18 g alkohola.
Viena liela glāze būtībā ir līdzvērtīga standarta vīna porcijai. Siltums un saldums rada “maiguma” ilūziju, tāpēc alkohols bieži šķiet vājāks, nekā patiesībā ir.
Slēptais cukurs
Karstvīna saldums bieži maskē alkohola garšu. Daudzās receptēs pievienots ievērojams cukura daudzums:
- 200 ml karstvīna satur 20–30 g cukura;
- dažreiz pat vairāk.
Dažas glāzes var saturēt pat 200–400 kalorijas, kas īpaši jāņem vērā cilvēkiem ar diabētu, augstu holesterīna līmeni vai tiem, kas seko līdzi un uzrauga savu svaru.
Kāpēc grūti apstāties pie vienas glāzes?
Karstvīnu bieži dzer ātrākos tempos nekā parasto vīnu – tas ir karsts, aromātisks un ziemā rada patīkamu siltumu. Garšvielas un cukurs maskē alkohola stiprumu, liekot dzert vairāk un ātrāk. Silts alkohols ziemā rada mājīguma sajūtu, kas var nemanāmi palielināt reibuma līmeni.
Mīts par “veselīgajām garšvielām”
Kanēlis, krustnagliņas un citas garšvielas satur augu savienojumus ar potenciālu labumu veselībai. Tomēr alkohols un cukurs pilnībā atceļ šos ieguvumus – alkohola kaitējums atsver jebkādu garšvielu sniegto labumu.
Kā baudīt karstvīnu drošāk?
- Sekojiet līdzi porcijai: 200 ml = viena deva;
- pamīšus ieteicams dzert ar ūdeni vai bezalkoholiskajiem dzērieniem;
- ēst, kamēr tiek lietots alkohols, lai tam būtu, kur uzsūkties;
- nepievienot stiprākus dzērienus (piem., šņabi);
- nekad nebraukt ar automašīnu pēc alkohola lietošanas.
Bezalkoholiskas alternatīvas
Mūsdienu tirdziņos ir pieejami arī bezalkoholiskie dzērieni, kas saglabā Ziemassvētku noskaņu:
- bezalkoholiskais karstvīns;
- karsts ābolu dzēriens ar garšvielām;
- ziemassvētku alus un citi firmas maisījumi.
Karstvīns vairāk ir noskaņas rituāls nekā nevainīgs dzēriens. Apzinātība, mērenība un interesantas bezalkoholiskās alternatīvas ļauj baudīt svētkus, nezaudējot veselību. Galu galā īsti Ziemassvētki ir par siltumu, gaismu un prieku, nevis izdzertajām glāzēm.