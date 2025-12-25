Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Scanpix/Reuters/LETA

“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem 0

LA.LV
19:03, 25. decembris 2025
Viedokļi

Diskusijas par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedāvāto kara izbeigšanas pamatdokumentu – 20 punktu miera plānu, ko kopīgi izstrādā Ukraina un ASV, raisa arvien vairāk jautājumu. Viens no vispretrunīgākajiem punktiem attiecas uz drošības garantijām un teritoriālajiem jautājumiem, kas Ukrainas pusē tiek vērtēti īpaši kritiski.

Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
Lasīt citas ziņas

Bezpilota lidaparātu vienību komandieris un Gaisa izlūkošanas atbalsta centra dibinātājs Igors Lucenko sarunā ar UNIAN neslēpj skepsi – viņaprāt, dokumentā iekļautās garantijas ir vājas, viegli manipulējamas un neatbilst kara realitātei.

Viņš norāda, ka Ukrainai jau iepriekš nācies saskarties ar starptautiskiem dokumentiem, kas formāli solīja drošību, taču praksē izrādījās bezjēdzīgi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pāvests mudina pasauli lūgt, lai Zelenskis un Putins atrastu drosmi miera sarunām
Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi
“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību
“Tas ir absolūti atklāti. Mēs jau iepriekš esam saskārušies ar daudziem dokumentiem, kuriem bija jāgarantē drošība, bet tie nedarbojās. Garantijas, kas balstās uz kaut kādu interpretāciju, nekādā veidā nevar būt efektīvas. Par garantijām var kalpot tikai karaspēka klātbūtne vai ieroču glabāšana.”

Lucenko uzsver, ka jebkuras drošības garantijas bez reālas militārās infrastruktūras ir tikai tukši solījumi. Viņš arī asi kritizē ideju, ka garantijas varētu tikt “aktivizētas” politiskā vai finansiālā līmenī.

Viņa skatījumā, ieroču piegādes vai finanšu palīdzība vairs nav izšķirošais faktors: ja Ukraina nonāktu tiešā militārā konfrontācijā bez reāla spēka atbalsta uz vietas, situācija būtu katastrofāla.

Lucenko skeptiski vērtē arī ASV vēlmi saņemt tā saukto “kompensāciju par drošības garantijām”, par ko publiski runājis Zelenskis. Viņaprāt, runa galvenokārt ir par peļņu un politiskiem darījumiem, nevis par reālu drošību.

Tikmēr Krievijas nostāja, pēc Lucenko teiktā, ir skaidra jau gadiem – Kremlis neplāno atkāpties no savām prasībām un uzskata okupētās teritorijas par savas valsts daļu. Kamēr šī pozīcija nemainīsies, jebkuras sarunas par mieru ir tikai ilūzija.

Īpaši skarbi Lucenko izsakās par ASV militārajām spējām sauszemes karā Eiropā.

“Šobrīd notiek sauszemes karš; amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs. Viņiem nav ar ko cīnīties pret krieviem. Viņi to saprot, tāpēc vienkārši aizies.”

Viņš prognozē, ka ASV ilgtermiņā samazinās savu militāro klātbūtni Eiropā, atstājot kontinentu arvien ievainojamāku Krievijas agresijas priekšā. Tajā pašā laikā Kremlis, pēc Lucenko domām, ir pārliecināts par savām priekšrocībām kaujas laukā un negrasās apstāties.

Lucenko arī noraida ideju par referendumiem vai ilgtermiņa pamieru, uzsverot, ka Krievijai nav ne juridiska, ne politiska, ne militāra iemesla pārtraukt karu.

Viņš uzskata, ka Maskavas ilgtermiņa stratēģija ir Ukrainas ekonomiskā potenciāla iznīcināšana, lai valsts vairs nespētu sevi uzturēt.

Noslēgumā Lucenko secina – pašreizējie ASV piedāvātie plāni drīzāk ir politiska izlikšanās nekā reāls ceļš uz kara izbeigšanu. Kamēr Krievija jūt, ka var virzīties uz priekšu, karadarbība turpināsies.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins apvainoja Ukrainu: ASV publisko sarunu, kas atklāj Kremļa plānus
Zināms, par ko balsotu ukraiņi, ja vēlēšanas notiktu jau tagad
“Tipisks Ukrainas priekšlikums!” Kremlis noraida Ukrainas un ASV miera plānu un pieprasa izmaiņas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.