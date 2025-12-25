“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem 0
Diskusijas par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedāvāto kara izbeigšanas pamatdokumentu – 20 punktu miera plānu, ko kopīgi izstrādā Ukraina un ASV, raisa arvien vairāk jautājumu. Viens no vispretrunīgākajiem punktiem attiecas uz drošības garantijām un teritoriālajiem jautājumiem, kas Ukrainas pusē tiek vērtēti īpaši kritiski.
Bezpilota lidaparātu vienību komandieris un Gaisa izlūkošanas atbalsta centra dibinātājs Igors Lucenko sarunā ar UNIAN neslēpj skepsi – viņaprāt, dokumentā iekļautās garantijas ir vājas, viegli manipulējamas un neatbilst kara realitātei.
Viņš norāda, ka Ukrainai jau iepriekš nācies saskarties ar starptautiskiem dokumentiem, kas formāli solīja drošību, taču praksē izrādījās bezjēdzīgi.
Lucenko uzsver, ka jebkuras drošības garantijas bez reālas militārās infrastruktūras ir tikai tukši solījumi. Viņš arī asi kritizē ideju, ka garantijas varētu tikt “aktivizētas” politiskā vai finansiālā līmenī.
Lucenko skeptiski vērtē arī ASV vēlmi saņemt tā saukto “kompensāciju par drošības garantijām”, par ko publiski runājis Zelenskis. Viņaprāt, runa galvenokārt ir par peļņu un politiskiem darījumiem, nevis par reālu drošību.
Tikmēr Krievijas nostāja, pēc Lucenko teiktā, ir skaidra jau gadiem – Kremlis neplāno atkāpties no savām prasībām un uzskata okupētās teritorijas par savas valsts daļu. Kamēr šī pozīcija nemainīsies, jebkuras sarunas par mieru ir tikai ilūzija.
Īpaši skarbi Lucenko izsakās par ASV militārajām spējām sauszemes karā Eiropā.
Viņš prognozē, ka ASV ilgtermiņā samazinās savu militāro klātbūtni Eiropā, atstājot kontinentu arvien ievainojamāku Krievijas agresijas priekšā. Tajā pašā laikā Kremlis, pēc Lucenko domām, ir pārliecināts par savām priekšrocībām kaujas laukā un negrasās apstāties.
Lucenko arī noraida ideju par referendumiem vai ilgtermiņa pamieru, uzsverot, ka Krievijai nav ne juridiska, ne politiska, ne militāra iemesla pārtraukt karu.
Viņš uzskata, ka Maskavas ilgtermiņa stratēģija ir Ukrainas ekonomiskā potenciāla iznīcināšana, lai valsts vairs nespētu sevi uzturēt.
Noslēgumā Lucenko secina – pašreizējie ASV piedāvātie plāni drīzāk ir politiska izlikšanās nekā reāls ceļš uz kara izbeigšanu. Kamēr Krievija jūt, ka var virzīties uz priekšu, karadarbība turpināsies.