“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību 0
Pievēršoties nopietni ķermeņa lejasdaļas saslimšanām, TV24 raidījumā “Dr. Apinis” Andris Gardovskis, RSU profesors, PSKUS proktologs, atzina, ka pastāv stigma, ka resnās zarnas onkoloģija ir vecu cilvēku saslimšana.
Taču šobrīd vērojama tendence, ka ar to arvien vairāk slimo cilvēki zem 40 gadu vecuma. “Ne velti kolonoskopijas sāk veikt arvien agrīnākos vecumos. Itin bieži tad arī tiek konstatēta onkoloģija – resnās vai taisnās zarnas vēzis, lai gan pacienti primāri sūdzējušies, piemēram, par hemoroīdiem.”
Atklājot kādu no šīm saslimšanām, tiek ņemta biopsija – audu paraugi, lai pierādītu diagnozi. Tāpat taisnās zarnas gadījumā tiek veikta magnētiskā rezonanse, lai konstatētu, cik dziļi audzējs ir skāris zarnu sieniņu, vai ir iesaistīti limfmezgli.
Papildus tiek veikta datortomogrāfija vēdera dobumam, kā arī plaušām un aknām, lai pārliecinātos, vai nav metastāžu. Tad notiek tā sauktais onkokonsīlijs, kurā lemj par tālāko ārstēšanu – ķirurģiju vai staru terapiju.
Gardovskis min arī gadījumus, kad reizēm pacienti iestājas slimnīcā ar plašu metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus ārstējusi kaimiņiene vai vietējā aptiekāre. Tad jau vairs nevar neko palīdzēt, un paliek tikai paliatīvā ārstēšana – šādi gadījumi ir diemžēl daudz mūsu valstī.