Sarunu festivāla LAMPA otrajā dienā Cēsīs gaidāmi vēl vairāk nekā 200 pasākumi 0
Pēc rosīgi aizvadītas pirmās dienas Sarunu festivāls LAMPA šodien turpinās! Lai gan laikapstākļu prognozes sestdienai solīja lietu, Cēsīs festivāla otrā diena sākusies bez nokrišņiem un laiks sarunām joprojām ir labvēlīgs. Organizatori aicina ikvienu doties uz Cēsīm – otrajā festivāla dienā vēl norisināsies vairāk nekā 200 sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu.
Piektdien Sarunu festivāla LAMPA pirmā diena noslēdzās ar tradicionālo Politiķu disko. Pie DJ pults šogad stājās ārlietu ministre Baiba Braže, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un politiskās partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce. Vakara noskaņu palīdzēja radīt DJ Māra Sleja.
Šodien festivāla programmā gaidāmas sarunas par drošību, veselību, demokrātiju, mākslīgo intelektu, uzņēmējdarbību, Eiropas nākotni, kultūru un daudzām citām demokrātijai nozīmīgām tēmām. Līdzās diskusijām darbosies arī miniLAMPA bērniem un ģimenēm, veselības un labbūtības zonas, Brīvbode, Lampdarības telts Ukrainas atbalstam un citas festivāla aktivitātes.
Plkst. 21.15 uz DOTS skatuves sāksies viens no gaidītākajiem Sarunu festivāla LAMPA notikumiem – Politiķu cepiens. Četri komiķi: Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kronis, Anete Konste un šī gada debitants, aktieris un režisors Matīss Budovskis asprātīgi ķidās politiķu publiskās dzīves spožākos un ne tik spožos mirkļus. Šoreiz humoristu pārbaudījumu būs gatavi izturēt Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks, bijusī kultūras ministre un bijusī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, Saeimas sekretārs un 14. Saeimas deputāts Jānis Grasbergs, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un 14. Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis. Vakaru vadīs aktieris un komiķis Jānis Skutelis.
Ieeja visos Sarunu festivāla LAMPA pasākumos ir bez maksas. Ar pilnu programmu, festivāla karti un praktisko informāciju iespējams iepazīties Sarunu festivāla LAMPA mājaslapā www.festivalslampa.lv un festivāla mobilajā lietotnē.
Par Sarunu festivālu LAMPA
Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.
Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, “Swedbank Latvija”, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo”, British Council pārstāvniecība Latvijā un Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija, fonds AUGT, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.
Festivāla norisi atbalsta: Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Robert Bosch Stiftung un uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “LMT grupa”, “Enefit”, “DNB Bank ASA” Latvijas filiāle, “SCHWENK Latvija”, “ZAAO”, “Coca-Cola Baltics”, “Ignitis Group”, “Adaptive”, “Vindr”, “Unisend Latvija”, “Fazer” un “Latvijas valsts meži”.