Krievijas reģionos degvielas trūkums sasniedz jaunu līmeni – iedzīvotājus sagaida jauni noteikumi 0
Krievijā arvien vairāk reģionu saskaras ar degvielas trūkumu, un vietējās varasiestādes meklē risinājumus, kā samazināt tās patēriņu. Kā ziņo Francijas laikraksts “Le Monde”, atsevišķos reģionos darba devēji pat tiek aicināti ļaut darbiniekiem strādāt attālināti, lai mazinātu slodzi uz degvielas piegādēm.
Izdevums norāda, ka kopš jūnija gandrīz 90% Krievijas reģionu saskārušies ar degvielas normēšanu vai tās deficītu. Par vienu no galvenajiem iemesliem tiek minēti Ukrainas triecieni Krievijas naftas un gāzes infrastruktūras objektiem, kas ietekmējuši degvielas piegādes.
Saskaņā ar Novosibirskas apgabala valdības pieņemto lēmumu darba devējiem ieteikts dot iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, lai samazinātu degvielas patēriņu un transporta plūsmu.
Līdzīgi ieteikumi izteikti arī Tomskas apgabalā. Krievijas mediji vēsta, ka problēmas ar degvielas piegādēm šajā reģionā novērojamas jau kopš jūnija beigām.
Savukārt Irkutskas mērs Ruslans Bolotovs jūnija nogalē aicināja vietējos uzņēmumus apsvērt iespēju pāriet uz attālinātu darbu. Vienlaikus viņš paziņoja par pārvietojamo tualešu izvietošanu pie degvielas uzpildes stacijām, jo autovadītājiem nereti nākas pavadīt vairākas stundas rindās, gaidot iespēju uzpildīt degvielu.
Tikmēr degvielas deficīts rada aizvien lielāku spriedzi arī pašās degvielas uzpildes stacijās. Izdevums “Meduza” ziņo, ka dažādos Krievijas reģionos arvien biežāk izceļas konflikti un pat kautiņi starp autovadītājiem, kuri spiesti ilgi gaidīt rindās pēc benzīna.
Situāciju vēl vairāk sarežģī prakse atsevišķām autovadītāju grupām piešķirt priekšroku rindā. Ja sākotnēji prioritāte tika dota tikai operatīvajam un dienesta transportam, tad atsevišķos reģionos bez rindas degvielu sākušas saņemt arī amatpersonas. Savukārt Čitā šādas priekšrocības piešķirtas arī Krievijas kara pret Ukrainu dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas izraisījis neapmierinātību vietējo iedzīvotāju vidū.
Notiekošais liecina, ka degvielas pieejamības problēmas Krievijā kļūst arvien izteiktākas, un atsevišķi reģioni jau spiesti ieviest neierastus risinājumus, lai mazinātu pieaugošo slodzi uz transporta un degvielas apgādes sistēmu.