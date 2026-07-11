Četras zodiaka zīmes līdz vasaras beigām būs neapturamas – astrologs prognozē pārmaiņu un drosmīgu lēmumu periodu 0
No 28. jūnija līdz 11. augustam planēta Marss atrodas Dvīņu zīmē, un, kā norāda amerikāņu astrologs Džošua Pinglijs, šis periods īpaši spēcīgi ietekmēt četras zodiaka zīmes.
Viņš uzsver, ka šajā laikā tās būs gatavas rīkoties izlēmīgi, pieņemt drosmīgus lēmumus un koncentrēties uz savu mērķu sasniegšanu.
Astrologs šo periodu dēvē par sava veida “ļaunā varoņa ēru” – nevis negatīvā nozīmē, bet gan kā laiku, kad cilvēki pārstāj izdabāt citiem, vairāk domā par sevi un neļauj nevienam novērst uzmanību no iecerētā. Viņaprāt, tieši šīs četras zodiaka zīmes līdz vasaras beigām būs īpaši mērķtiecīgas un apņēmīgas.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.