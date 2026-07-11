Ilustratīvs foto. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Daudzstāvu dzīvojamo ēku pagalmā Vecmīlgrāvī.
Ilustratīvs foto. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Daudzstāvu dzīvojamo ēku pagalmā Vecmīlgrāvī.
Foto: Sintija Zandersone/LETA

Ar līdzcilvēku palīdzību izdodas glābt sievieti, kurai veikalā apstājās sirds 0

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LETA
18:06, 11. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Daugavpilī ar līdzcilvēku palīdzību izdevies glābt sievieti, kurai veikalā pēkšņi apstājās sirdsdarbība un elpošana, savā “Facebook” kontā vēsta Daugavpils reģionālā slimnīca.

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Slimnīcā skaidro, ka izšķiroša nozīme sievietes dzīvības glābšanā bija līdzcilvēku ātrajai un drosmīgajai rīcībai – aculiecinieki nekavējoties izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), sāka krūškurvja kompresijas un turpināja tās līdz mediķu ierašanās brīdim.

NMPD brigāde turpināja atdzīvināšanas pasākumus un nogādāja pacienti Daugavpils reģionālās slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikā (NMPK), kur tika nodrošināta nepieciešamā neatliekamā diagnostika un ārstēšana. Pacientes dzīvības glābšanā iesaistījās arī slimnīcas Sirds un lielo asinsvadu kateterizācijas laboratorijas speciālisti, novēršot dzīvībai bīstamā stāvokļa cēloni.

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Slimnīcā uzsver, ka šis gadījums vēlreiz apliecina, cik nozīmīga cilvēka dzīvības glābšanā ir katra ķēdes posma savlaicīga un koordinēta rīcība – sākot no līdzcilvēku gatavības nekavējoties sniegt pirmo palīdzību līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības un slimnīcas speciālistu profesionālam komandas darbam.

Slimnīca arī atzīmē veiksmīgo un mērķtiecīgi pilnveidoto sadarbību ar NMPD. “Šādās situācijās izšķiroša nozīme ir ne tikai katra speciālista profesionalitātei, bet arī precīzai informācijas apmaiņai, savstarpējai uzticībai un visu iesaistīto dienestu spējai darboties kā vienotai komandai,” skaidro iestādē.

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