Foto: Evija Trifanova/LETA

Atklātas jaunas detaļas par traģisko avāriju uz Tallinas šosejas: tikai viens no bojāgājušajiem bijis Latvijas pilsonis 0

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LETA
13:46, 11. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Trīs no sestdienas rītā Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas avārijā bojāgājušajiem ir Turcijas pilsoņi ar Somijas uzturēšanās atļaujām, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

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Visi trīs Turcijas pilsoņi atradušies vieglajā automašīnā, savukārt bojāgājušais kravas furgona vadītājs ir Latvijas valstspiederīgais.

Jau ziņots, ka šorīt ap pulksten 5.47 notika kravas furgona un automašīnas “BMW” sadursme, kuras rezultātā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas “BMW”.

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Valsts policija sākusi kriminālprocesu un pārbaudīs, vai automašīnu vadītāji nav atradušies pie stūres reibumā.

Bojāgājušo atbrīvošanai bija nepieciešams izmantot hidrauliskos instrumentus.

Tikmēr vakar notikuši vēl divi traģiski negadījumi. LETA jau rakstīja, ka piektdienas vakarā Iecavas pagastā notika automašīnas “BMW” un “Renault” sadursme, kuras rezultātā cietas piecas personas un viena gāja bojā.

Savukārt Valkas novadā, Zvārtavas pagastā, iespējams, kvadricikla vadītājs netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā no gūtajām traumām gāja bojā.

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