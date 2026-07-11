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“Viņš uzskata, ka pienākas viņam, es – ka man.” Santa nezina, ko darīt, ja vecāki nespēj vienoties par finansēm 2

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Megija Melbārde
16:54, 11. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Šķiršanās vai dzīvošana atsevišķi ne vienmēr rada domstarpības tikai par bērna dzīvesvietu vai uzturlīdzekļiem. Dažkārt strīdi izceļas arī par šķietami tehniskiem jautājumiem, piemēram, kurš no vecākiem savā algas nodokļa grāmatiņā norādīs bērnu kā apgādājamo un saņems ar to saistīto nodokļa atvieglojumu.

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Ar šādu situāciju LA.LV redakcijā vērsās Santa. Sieviete stāsta, ka ar bērna tēvu nav izdevies vienoties par to, kurš izmantos tiesības uz nodokļa atvieglojumu.

“Viņš uzskata, ka pienākas viņam, es – ka man. Bērns taču ir abiem,” saka Santa. Viņa atzīst, ka nespēja vienoties radījusi jautājumus par to, kā šādās situācijās rīkojas valsts un vai pastāv kāda skaidra kārtība.
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Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro, ka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu par apgādājamu bērnu vienam no vecākiem.

Savukārt Ministru kabineta noteikumi par algas nodokļa grāmatiņu nosaka, ka nodokļa maksātājs pats norāda apgādājamo un nepieciešamības gadījumā iesniedz informāciju, kas apliecina tiesības uz attiecīgo atvieglojumu.

Praksē vecāki savstarpēji vienojas, kurš savā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs bērnu kā apgādājamo un izmantos nodokļa atvieglojumu.

Tomēr ne vienmēr vienošanos izdodas panākt. VID pārstāve norāda, ka gadījumos, kad vecāki nespēj vienoties vai rodas strīds par jau norādīto apgādību, izšķiroša nozīme ir bāriņtiesas vai tiesas lēmumam par bērna aprūpi.

Tas nozīmē, ka tieši oficiāli noteiktais bērna aprūpes regulējums nosaka, kuram no vecākiem konkrētajā situācijā pienākas tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu par bērnu.

Līdz ar to, ja vecāki nespēj vienoties savstarpēji, strīda atrisināšanā būtiskākais ir bāriņtiesas vai tiesas lēmums, kas nosaka bērna aprūpes kārtību.

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