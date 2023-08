Latvian Voices 7. A Cappella festivāls Valmierā 2023 Foto: Uģis Brālēns

FOTO. Cilvēka balss ir apbrīnojams mūzikas “instruments”! Lieliskā atmosfērā Valmierā aizvadīts A Capella festivāls Ieteikt







No 17.-19.augustam Valmierā norisinājās jau septītais vokālās grupas Latvian Voices rīkotais A Cappella festivāls un meistarklases. Šoreiz to apmeklēja rekordliels dalībnieku skaits; 80 aktīvi meistarklašu dalībnieki. To vidū bija 5 vokālie ansambļi un arī individuāli interesenti; diriģenti, dziedātāji, mūzikas pedagogi un jaunieši, kuri vēlas darboties a cappella mūzikas žanrā.



















































































































































































































































Latvian Voices 7. A Cappella festivāls Valmierā 2023

Visas trīs festivāla dienas Latvian Voices dalījās pieredzē un vadīja nodarbības par tādām tēmām, kā balss, ķermeņa un prāta harmonija, radoši mēģinājumi, balss un mūsu pašu prāta nospraustās robežas, skatuves stress, improvizācija un daudzbalsība u.c. Festivāla pirmajā dienā ar savu muzikālo ceļu un gūtajām atziņām iepazīstināja mūziķis Shipsea. Otrajā festivāla dienā atvērto mēģinājumu grupai Midnight Five novadīja Jānis Strazdiņš (Latvian Voices dziedātājs un bijušais vokālo grupu Cosmos un The Real Group dalībnieks), un ar interesantu stāstījumu par balss un elpošanas tehnikām uzstājās vokālais treneris Arturas Burke. Savukārt festivāla noslēguma dienā īpašais viesis bija vīru vokālā grupa ManSound no Ukrainais, kuri uz skatuves darbojas jau 29 gadus, un pilnībā apžilbināja meistarklašu dalībniekus ar savu tehnisko virtuozitāti un muzikalitāti.

Ik vakaru norisinājās publiski pieejami koncerti dažādās Valmieras koncertvietās. Atklāšanas koncertā Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā izskanēja Shipsea solo balss gan a cappella, gan skaņdarbos ar viņa paša izpildītiem pavadījumiem. Piektdienas vakarā klausītāji pulcējās Akustikas terasē, brīvdabā baudot daudzsološās pašmāju a cappella grupas Midnight Five uzstāšanos. Festivāls noslēdzās ar krāšņu, divdaļīgu koncertu Valmieras Kultūras centra lielajā zālē. Pirmajā koncerta daļā uzstājās meistarklašu ansambļi: Cēsu 1.pamatskolas 5.-9.kl. meiteņu ansamblis; LU vīru ansamblis “Dancis”; Kocēnu Kultūras nama vokālais ansamblis “Imera”; Madonas kultūras nama vokālā grupa “The Sound Effect” un Rēzeknes novada vokālās ansamblis “Skonai”, demonstrējot meistarklašu laikā iegūtās prasmes un ieteikumus. Pirmo koncerta daļu noslēdza Latvian Voices uzstāšanās un šī gada meistarklašu himna ar nosaukumu“Jādzied”, kuras laikā uz skatuves pievienojās pilnīgi visi meistarklašu dalībnieki ar savām skanīgajām balsīm. Dziesmas “Jādzied” autori ir Laura Jēkabsone un Shipsea, un tā ir klausāma arī vairākās straumēšanas platformās.

Visa festivāla kulminācija bija ukraiņu vokālās grupas “ManSound” vokālais šovs, kās absolūti apreibināja publiku, izraisot gan sajūsmu, gan aizkustinājuma asaras, gan stāvovācijas un festivāla cienīgu izdejošanos. “ManSound” kopš karadarbības sākuma Ukrainā 2022.gada februārī ir satikušies un kopā kāpuši uz skatuves vien četras reizes, tādēļ šo iespēju atkal dziedāt kopā pavadīja plaša spektra emocijas, kuras neatstāja vienaldzīgus arī koncerta apmeklētājus. 29 gadu koncertdarbības vēsturē šī bija pirmā “ManSound” uzstāšanās Latvijā.