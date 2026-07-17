Lolita Neimane.
Lolita Neimane.
Lolita Neimane.

Lolita Neimane nesen piedzīvojusi operāciju un nu pārvietojas ar kruķiem. Kas notika? 0

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kokteilis.lv
9:44, 17. jūlijs 2026
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Dietoloģe Lolita Neimane iedzīvojusies nepatīkamā traumā, taču tā neattur viņu no vasaras baudīšanas un publisku pasākumu apmeklēšanas.

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Dietoloģe Lolita Neimane, kas pērn kļuva par bijušā Jūras spēku komandiera Aleksandra Pavloviča sievu, uz koncertu “Manai dzimtenei” devās, atbalstoties uz kruķa. “Esmu te, pateicoties Rūtai Dūdumai, ar kuru ciešāk sadraudzējos šovā “Četri uz koferiem”. Nesen atzinos, ka esmu noilgojusies pēc viņas, un saņēmu ielūgumu. Ierados ar visu savu lauzto kāju,” “Privātā dzīve” stāsta Lolita.

Traumā iedzīvojusies pavisam neveiklā veidā. “Šausmīgi stulba trauma! Revidēju mājās savu garderobi, ar vienu kāju stāvot uz saliekamajām trepēm, bet ar otru – atbalstoties uz plaukta malas, kas nojandelējās lejā. Neveiksmīgi kritu un salauzu pēdu. Piedzīvoju arī operāciju,” pastāstīja Lolita. Jau mēnesi viņa staigā, atbalstoties uz kruķa. Tas gan viņai netraucē apmeklēt nedz izlaidumus, ne festivālu “Lampa”.

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