Foto: Pēteris Apinis

VIDEO. Pēteris Apinis pārtrauc darbu TV24 un publicē atzīšanās video 0

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kokteilis.lv
7:30, 17. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Esmu vismaz uz trim mēnešiem beidzis strādāt TV24. Esmu tur nostrādājis 10 gadus, sākumā vadīju raidījumu “ārsts.lv”, pēc tam “dr.Apinis” un esmu runājis ar visiem nozīmīgākajiem Latvijas medicīnas, farmācijas, bioloģijas, gēnu inženierijas speciālistiem arī par tādām tēmām, kurām citi publiskajā telpā nerunā. Esmu ļoti pateicīgs gan saviem līdzautoriem, visiem tiem, kuri nāca uz raidījumu, gan visiem skatītājiem, bet īpaši televīzijai par to, ko viņi man ļāva darīt visus šos 10 gadus.

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Un tomēr manas valsts likumdevēji ir nolēmuši, ka mana atrašanās televīzijā ietekmēs vēlēšanu iznākumu, tādēļ vismaz līdz 4. oktobrim televīzijā nestrādāšu. Esmu nolēmis piedalīties vēlēšanās un startēt no ZZS saraksta Rīgā ar 6. numuru.

Mans uzstādījums ir ļoti vienkāršs – ja man būs 4 gadi iespēja strādāt par veselības ministru, es apsolu, ka Latvijas iedzīvotāju dzīves garums palielināsies par 3 gadiem un mēs apsteigsies šajā un citos rādītājos Bulgāriju, Rumāniju un varbūt Lietuvu. Tas ir izdarāms, tas ir sarežģīti, bet, ja vēlas kāds strādāt tautas veselības labad, to var izdarīt ar zināšanām un pieredzi!

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