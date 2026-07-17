Aizsaulē devusies viena no Kardašjanu ģimenes sievietēm 0
Mērija Džo Kempbela, Kardašjanu-Dženeru ģimenes “momageres” Krisas Dženeres māte, mirusi 91 gada vecumā.
Dženere, kurai ir 70 gadi, par šo ziņu ceturtdien paziņoja sociālajos tīklos: “Šodien mēs atvadījāmies no manas skaistās māmiņas MJ.”
Nāves iemesls uzreiz netika atklāts. Kempbela, zināma arī kā MJ Šenona, vairākkārt parādījusies ģimenes realitātes šovos kopš brīža, kad Kardašjanu-Dženeru ģimene nonāca uzmanības centrā ar šovu “Keeping Up with the Kardashians”, kas pirmizrādi piedzīvoja 2007. gadā.
“Viņa mums iemācīja, ka ģimene ir viss. Viņa parādīja, kā mīlēt bez nosacījumiem un kā rast prieku mazajos mirkļos. Viņa man parādīja, kā ar izturību un ticību stāties pretī dzīves izaicinājumiem,” rakstīja Dženere.
Vecvecmāmiņai bija divi bērni – Krisa Dženere un Karena Houtona. Karena Houtona nomira 2024. gada martā 65 gadu vecumā.
MJ, kura bija vecmāmiņa Kimai, Kortnijai un Hlojai Kardašjanām, kā arī Kendalai un Kailijai Dženerēm, gadu gaitā kopā ar meitu un mazbērniem parādījusies gan realitātes šovā “Keeping Up With the Kardashians”, gan šovā “The Kardashians”.
Ģimenes matriarhe dzimusi 1934. gadā un nomira neilgi pirms savas 92. dzimšanas dienas, kas būtu bijusi 26. jūlijā. Ģimene viņas 90. dzimšanas dienu atzīmēja Hulu seriālā “The Kardashians” – ar ziedu dekorācijām viesnīcas ballītē Sandjego, Kalifornijā.
Šajā epizodē MJ sacīja, ka viņas lielākais sasniegums ir abas viņas meitas.
“Cik brīnišķīga ir dzīve, kad tu esi manā pasaulē… un tā esat jūs visi,” viņa teica.
Ballītē Krisa Dženere aizkustinājumā sāka raudāt, domājot par dienu, kad kādreiz varētu zaudēt māti, nosaucot viņu par “manu labāko draudzeni” un sakot, ka nevarētu bez viņas dzīvot. MJ atbildēja, ka nekur nedodas un viņai “būs jāpagaida līdz nākamajai” ballītei.
Ģimene viņas 91. dzimšanas dienu nosvinēja ar dārza tematikas svinībām.
Gadu desmitiem, parādoties šovā, MJ ieguva arī pati savu fanu loku – ar asprātīgām frāzēm un dzīvesgudriem padomiem. Viņa mēdza ķircināt ģimeni par tās ekstravaganto dzīvesveidu un atklāti runāja par to, kā divreiz uzvarējusi vēzi – par ko ģimene viņu ļoti apbrīnoja.
“Kad skatos uz saviem bērniem un mazbērniem, es vienmēr redzēšu daļiņu no tevis mūsos visos,” piemiņas ierakstā rakstīja Krisa Dženere.
“Nav nevienas manas daļas, ko nebūtu veidojusi tu. Un, ja es šajā pasaulē kaut ko esmu izdarījusi pareizi, tas ir tāpēc, ka visu dzīvi esmu centusies dzīvot tā, lai tu ar mani lepotos.”
Kima Kardašjana sociālajos tīklos godināja savu vecmāmiņu, raksturojot viņu kā “manu labāko draudzeni, manu tenku biedreni, manu mūžīgo dvīni”.
“Tu mums visiem iemācīji ģimenes nozīmi, un šīs vērtības mēs nesīsim līdzi mūžīgi!!!!! Tu biji sieviete, kas man parādīja, ko nozīmē būt strādīgai biznesa sievietei,” rakstīja “Skims” dibinātāja.
Viņa piebilda, ka MJ viņai devusi pirmo darbu savā mazumtirdzniecības veikalā Sandjego un iemācījusi darba ētiku, spēku un pārliecību – mācības, kuras Kima nes sev līdzi kopš tā laika.
Kopā ar māsām Kortniju un Hloju Kardašjanām Kimas Kardašjanas pirmais realitātes šovs sākās ar to, ka trio atvēra savu apģērbu veikalu “Dash” Kalabasasā, turīgā Dienvidkalifornijas pilsētā, kas kļuvusi cieši saistīta ar slaveno ģimeni.
Kopš tā laika māsas izveidojušas vairākus uzņēmumus apģērbu jomā, tostarp Kimas “Skims” biznesu un Hlojas džinsu zīmolu “Good American”.