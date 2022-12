Gordona Remzija Ziemsvētku receptes

Sākot no perfekti cepta tītara līdz Ziemassvētku kārtojumam, “National Geographic” raidījuma “Gordons Remzijs: Neatklātās teritorijas” vadītājs slavenais šefpavārs Gordons Remzijs ir atlasījis iecienītākās svētku ēdienu receptes. Šīs receptes ne tikai pārsteigs viesus, bet ļaus gudri izlietot iegādāto pārtiku, neatstājot pāri ne kripatas.

Dokumentālā raidījuma “Gordons Remzijs: Neatklātās teritorijas”, kas skatāms otrdienās plkst. 22.00 kanālā “National Geographic”, slavenais šefpavārs viesojas dažādās pasaules valstīs, kur nogaršo neparastus vietējos gardumus, kā arī iepazīst dažādas kulinārijas tradīcijas.

Ziemassvētki ir laiks, kad galdā tiek celti dažādi tradicionālie ēdieni un dzērieni. Un kādēļ gan nepasmelties idejas svētku galdam no citu tradīcijām!

Slavenā šefpavāra padomu krājumā ir ne viena vien Ziemassvētku ēdienu recepte, kas iepriecinās arī Jūsu ģimeni un draugus. Kanāls “National Geographic” sveic Ziemassvētkos un piedāvā izmēģināt kādu no Gordona Remzija slavenajām receptēm!

Kūpināta laša pankūkas ar biešu majonēzi

Sastāvdaļas (20 pankūkām):

Pankūkām:

15 g sausā rauga

60 ml silta ūdens

2 ēdamkarotes piena

50 g griķu miltu

50 g kviešu miltu

½ ēdamkarote sāls

1 ēdamkarote cukura

2 ēdamkarotes skābā krējuma

175 g izkausēta sviesta

Biešu majonēzei:

100 ml majonēzes

1 izvārīta biete

1 ēdamkarote svaigu pētersīļu

Pasniegšanai:

200 g kūpināta laša

1 laims

Pagatavošana:

1. Lai pagatavotu pankūkas, iemaisi sauso raugu siltā ūdenī, līdz tas pilnībā izšķīdis. Mazliet pasildi pienu, lai tas ir nedaudz silts.

2. Lielā bļodā sajauc abus miltu veidus, tad pievieno uzsildīto pienu, rauga maisījumu, olu dzeltenumus, sāli, cukuru, skābo krējumu un 2 ēdamkarotes izkausētā sviesta. Kārtīgi sakuļ visu kopā līdz viendabīgai, sviestainai tekstūrai.

3. Pārklāj mīklas bļodu ar dvielīti vai pārtikas plēvi un novieto siltā vietā uz 30 vai vairāk minūtēm, lai mīkla uzrūgst un uzpūšas gandrīz divreiz lielāka.

4. Tīrā bļodā sakul olu baltumus, līdz masa kļūst stingra. Ņem uzrūgušo mīklu, vienreiz apmaisi, lai liekais gaiss izkļūtu ārā un tad viegli iecilā olu baltumus, līdz masa ir viendabīga.

5. Pankūku cepšanai ielej pannas pamatnē daļu no atlikušā izkausētā sviesta un uzkarsē pannu uz vidējas liesmas. Kolīdz tā karsta, ar karoti ņem 2 ēdamkarotes mīklas (lielā pannā vienlaicīgi ietilpst 3-4 pankūciņas) un cep 2-3 minūtes līdz pankūku virspusē parādās nelieli burbulīši un apakša kļuvusi viegli zeltaina.

6. Apzied pankūku augšpusi ar vēl nedaudz izkusušā sviesta, tad apgriez pankūkas otrādi un cep vēl 1-2 minūtes, līdz abas puses ir zeltainas. Pārvieto pankūkas uz silta šķīvja, kamēr cep pārējās. Pankūkas var būt pasniegtas siltas vai atdzesētas, ledusskapī tās uzglabājot līdz 2 dienām.

Pasniegšanai, biešu majonēzi, sagriezto bieti un pētersīļus virtuves kombainā sasmalcini, līdz masa kļuvusi viendabīga. Ņem pankūku, uz tās uzliec karoti ar sasmalcināto biešu majonēzes masu, dekorē ar laša strēmelītēm un svaigi rīvētu laima miziņu.

Gordona Remzija ieteikums: ja svētku rosībā nav laika pašam cept pankūciņas, tās var iegādāties jau gatavas veikalā, taču pievērs uzmanību to kvalitātei, lai ēdiens būtu patiesi gards.

Cepts tītars ar citronu, ķiploku un pētersīļiem

Sastāvdaļas (8-10 porcijām):

1 tītars, apmēram 5-5,5 kg

Jūras sāls un svaigi malti melnie pipari

2 sīpoli, nomizoti un pārgriezti uz pusēm

1 citrons, pārgriezts uz pusēm

1 ķiploks

6 lauru lapas

Olīveļļa

8 gabaliņi kūpināta bekona

Citronu, ķiploku un pētersīļu sviestam:

375 g sviesta istabas temperatūrā

1ēdamkarote olīveļļas

Smalki sarīvēta 2 nelielu citronu miziņa un sula no tiem

3 ķiploka daiviņas, nomizotas un sasmalcinātas

Neliela buntīte pētersīļu lapu

Pagatavošana:

1. Uzsildi cepeškrāsni uz 220° grādiem pēc Celsija. Tikmēr sagatavo zaļumu sviestu. Ievieto sviestu lielā bļodā un pārkaisi ar sāli un pipariem. Uzpilina olīveļļu un kārtīgi samaisa. Tad pievieno rīvētu citrona miziņu un sulu, sasmalcināto ķiploku un pētersīļus. Kārtīgi samaisa visas sastāvdaļas.

2. Izņem iekšas no tītara. Apkaisi izķidāto tītaru ar sāli un pipariem, tad pildi to ar sīpoliem, citronu, ķiploka daiviņām un 2 lauru lapām.

3. Ar rokām izstaipi tītara krūtiņu ādu tā, lai zem tās var pasmērēt apakšā zaļumu sviestu. To pašu dari ar tītara kājām. Tas jāveic uzmanīgi, lai nesaplēstu ādiņu.

4. Iezied pusi zaļuma sviesta zem ādas. Ap tītara krūšu rajonu iezied ādas virspusi ar zaļumu sviestu tā, lai āda būtu pilnībā iesmērēta. Visbeidzot, ievieto atlikušās lauru lapas zem krūšu apvidus ādas.

5. Novieto tītaru uz liela cepamtrauka ar krūšu daļu uz augšu. Iezied atlikušo zaļumu sviestu ādā. Pārkaisi ar sāli un pipariem un tad pārslacini ar olīveļļu (ja tītars tiek gatavots iepriekšējā dienā, tad šajā posmā pārklāj tītaru ar foliju un uzglabā ledusskapī).

6. Cep tītaru cepeškrāsnī 10-15 minūtes. Tad ņem ārā cepamtrauka, pārslaki tītaru ar pannā sakrājušos šķidrumu un pārklāj tītara krūšu daļu ar bekona šķēlēm, tas palīdzēs uzturēt tītara mitrumu. Samazini cepeškrāsns temperatūru līdz 180° grādiem pēc Celsija un turpini cept tītaru aptuveni 2 ar pusi stundas (cepšanas laiks atkarīgs no svara, 30 minūtes uz katru kilogramu).Lai pārbaudītu, vai tītars ir gatavs, ievieto iesmu plānākajā kājas daļā un pārbaudi, kādas krāsas sula tek ārā no tās- caurspīdīga vai rozā. Ja sula ir rozē krāsā, tītars jācep vēl 15 minūtes un tad jāveic atkārtota pārbaude. Ja sula ir caurspīdīga, tītars ir gatavs.

7. Pārvieto tītaru uz iepriekš sasildīta šķīvja un noņem degunu, spārnus un stilbiņu galus: tos vari pataupīt gaļas mērcei. Atstāj tītaru uz vismaz 45 minūtēm atpūsties. Tikmēr vari pagatavot gaļas mērci. Pirms tītara griešanas neaizmirsti izņemt no spārniem paslēptās lauru lapas.

Gordona Remzija ieteikums: jebkuru gaļu cep atsevišķi, lai būtu drošs, ka tā kārtīgi izcepsies. Vēl viens noslēpums ir atstāt tītaru atpūsties uz vismaz dažām stundām. Kamēr tas atpūšas, sulas iesūcas gaļā, padarot to īpaši mīkstu un viegli griežamu. Šķiet var būt grūti tik ilgi gaidīt tādu sulīgu tītaru, taču, jo ilgāk tas atpūtīsies, jo labāka kļūs tā tekstūra. Savukārt, pārlejot tītaru ar gaļas mērci, ēdiens būs labi papildināts.

Medū glazēti burkāni un pastinaki

Sastāvdaļas (8 porcijām):

500 gr pastinaku

500 gr burkānu

2- 3 ēdamkarotes olīveļļas

Timiāna zariņš

1 kanēļa standziņa

3 zvaigžņu anīss

Jūras sāls un svaigi malti melnie pipari

1-2 ēdamkarotes medus

Nedaudz ūdens

Sviests

Pagatavošana:

1. Nomizo un sagriež uz pusēm vai ceturtdaļās burkānus un pastinakus tā, lai gabali būtu vienāda izmēra.

2. Lielā sautējamā pannā uzkarsē olīveļļu, tad pievieno burkānus un pastinakus tā, lai tie pārklāj visu eļļu.

3. Pievieno timiāna zariņu, kanēļa standziņu, zvaigžņu anīsu, Var papildināt ar citām garšvielām pēc savas izvēles.

4. Cep dārzeņus uz vidējas liesmas 15-20 minūtes, regulāri tos apmaisot, līdz tie kļūst zeltaini brūni.

5. Pārlej pāri medu un sautē līdz dārzeņi sāk karamelizēties.

6. Pievieno nedaudz ūdens un cep 2-3 minūtes, līdz viss ūdens izsutis un burkāni un pastinaki izcepušies.

7. Visbeidzot iemaisa nedaudz sviesta dārzeņos, lai tie kļūst glazēti.

8. Pasniedz un izbaudi!

Olu liķieris

Sastāvdaļas (8-10 porcijas):

700 ml pilnpiena

2 ēdamkarotes vaniļas ekstrakta

1½ ēdamkarote malta ingvera

1½ malta muskatrieksta

1 ēdamkarote malta kanēļa

¼ ēdamkarote maltu krustnagliņu

5 olu dzeltenumi, 3 olu baltumi

230 g smalka cukura

4 ēdamkarotes ruma, brendija vai konjaka (pēc izvēles)

350 ml 35% saldā krējuma

Vesels muskatrieksts un kanēļa standziņas servēšanai

Pagatavošana:

1. Ņem katliņu, lej iekšā pienu un pievieno tam vaniļas ekstraktu un maltās garšvielas, apmaisi un liec karsēties uz vidējas uguns. Uzsildi līdz vārīšanās mirklim un tad ņem nost no uguns, un ļauj ievilkties 10 minūtes.

2. Lielā bļodā sakul olu dzeltenumus ar 200 g smalka cukura, līdz masa ir gaiša un sabiezē.

3. Pielej klāt nedaudz uzsildītā piena ar garšvielām un kārtīgi samaisi. Turpini pievienot atlikušo pienu, nepārtraukti maisot, līdz tas pilnībā vienmērīgi sajaucies ar olu dzeltenumiem.

4. Pārlej masu tīrā katliņā un sildi uz vidējas uguns līdz masa sāk sabiezēt- uzmanies, nedrīkst masai ļaut sākt vārīties, citādi olas var sarecēt.

5. Pārvieto katliņu uz karstuma izturīga paliktņa un iemaisi iekšā rumu vai brendiju (pēc izvēles) un saldo krējumu. Noliec malā pilnībā atdzesēties, pirms servēšanas dzērienu atdzesē ledusskapī.

6. Īsi pirms pasniegšanas tīrā bļodā sakul 3 olu baltumus līdz mīkstām putām. Pievieno atlikušos 30 g smalkā cukura un turpini kult, līdz masa kļūst spīdīga. Ar metāla karoti viegli iecilā sakulto masu olu dzērienā, līdz tas pilnībā samaisījies.

7. Servējot salej dzērienu skaistās glāzēs un dekorē ar svaigi rīvētu muskatriekstu vai kanēļa standziņu.

Gordona Remzija ieteikums: tradicionāli šajā Ziemassvētku receptē ir paredzēts pievienot alkoholu, taču arī bez tā tas būs krēmīgs un izcili gards dzēriens, ko baudīt svētkos.

Ziemassvētku kārtojums

Sastāvdaļas (10-12 porcijām):

aveņu želejai:

600 g aveņu

175 g pūdercukura

2-3 ēdamkarotes aveņu liķiera

8 želatīna plāksnes

krēmam:

400 ml 35% saldā krējuma

1 vaniļas pāksts

4 lielu olu dzeltenumi

40 g pūdercukura

kārtojumam:

16-20 biskvīta cepumi (dāmu pirkstiņi), atkarībā no trauka izmēra

250 g aveņu

300 ml 35% saldā krējuma

20 g rīvētas tumšās šokolādes, dekorēšanai

Pagatavošana:

lai pagatavotu aveņu želeju:

1. Katliņā liec avenes, cukuru un pielej 2 ēdamkarotes ūdens. Uzliec katliņam vāku un sildi uz nelielas uguns 5-6 minūtes, līdz avenes kļūst mīkstas. Noņem no uguns un saspaidi vai ar blendera palīdzību sasmalcini tās līdz biezeņa konsistencei. Izspied to cauri sietiņam virs mērkrūzes- beigās tev vajadzētu iegūt300-400 ml aveņu sulas, atkarībā no to sulīguma.

2. Pielej aveņu sulai klāt ūdeni, lai kopējais šķidruma daudzums būtu 650 ml un pievieno aveņu liķieri (ja vēlas pievienot alkoholu). Paralēli iemērc želatīna plāksnes nelielā bļodā ar aukstu ūdeni un paturi 4-5 minūtes, līdz tās kļūst mīkstas.

3. Ņem tīru katliņu, lej tajā iekšā atšķaidīto aveņu sulu un uzkarsē līdz vārīšanās brīdim. Noņem no uguns. Izspied lieko ūdeni no želatīna plāksnēm un iegremdē karstajā aveņu sulā. Kad tās pilnībā izšķīdušas, pārlej šķidrumu lielā stikla traukā un atdzesē. Kad pilnībā atdzisis, liec ledusskapī uz 3 vai vairāk stundām, līdz masa pilnībā sarecējusi.

Lai pagatavotu krēmu:

1. Ņem katliņu, lej iekšā saldo krējumu un sildi uz vidējas uguns. Vienlaikus pārdali vaniļas pāksti uz pusēm un ar nazīti izkasi sēklas. Pievieno tās saldajam krējumam katliņā un uzvāri.

2. Karstumizturīgā bļodā ievieto olu dzeltenumus un viegli sakul. Ielej pusi no uzvārītā saldā krējuma, turpinot maisīt.

3. Pārlej olu maisījumu katliņā un sildi uz nelielas uguns. Nepārtraukti maisi, līdz krēms sabiezējis tiktāl, ka pārklāj karotes apakšu (krēma gatavību var arī pārbaudīt, izmērot tā temperatūru ar virtuves termometru, tai jābūt 65-70° grādi pēc Celsija). Ņem vērā, ka krēms jāsilda uz mazas uguns, tas nedrīkst sākt vārīties.

4. Pārliec krēmu bļodā vai traukā, pārklāj ar pārtikas plēvi, lai tas nesaslāņojas. Pēcāk atdzesē ledusskapī.

Lai uztaisītu kārtojumu:

1. Kad želeja ir sabiezējusi un olu krēms atdzisis, ņem tos ārā no ledusskapja. Stikla traukā virs želejas kārto biskvīta cepumus (dāmu pirkstiņus) tā, lai tie nosedz visu želeju. Iespējams kāds cepums būs jāsadala mazākos gabalos, lai izdotos pārklāt visu želeju.

2. Pārkaisi cepumu kārtu ar pusi no avenēm un pārlej pāri atdzisušo krēmu.

3. Lielā bļodā lej iekšā saldo krējumu un kul līdz mīkstām putām. Vienmērīgi pārlej to pāri cepumu un olu krēma kārtojumam. nu kārtojumu var nolikt malā atdzesēties un savilkties uz dažām stundām.

Pirms pasniegšanas pārber pāri kārtojumam atlikušās avenes un pārkaisi rīvētu tumšo šokolādi.

Gordona Remzija ieteikums: šajā receptē var variēt ar garšām, piemēram, īpašākai Ziemassvētku garšai, aveņu liķiera vietā izmanto brendiju un vaniļas pāksts vietā kanēli un muskatriekstu.

