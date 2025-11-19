Latvijā palielināsies minimālā alga: cik liela tā būs? 19
No 2026 gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 740 eiro līdz 780 eiro.
To paredz trešdien, 19. novembrī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks atzīmē, ka “minimālās algas paaugstināšana parāda valdības apņemšanos soli pa solim celt cilvēku dzīves līmeni un mazināt ienākumu nevienlīdzību. Tas ir svarīgs signāls vairāk nekā simt tūkstošiem cilvēku, kuru ikdiena balstās minimālajā atalgojumā. Vienlaikus turpinām darbu pie tā, lai darba tirgus būtu ilgtspējīgs un konkurētspējīgs, nodrošinot sabalansētu atbalstu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.”
Pieņemtie grozījumi attiecas uz darba devējiem un darba ņēmējiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2024. gadā vidēji 117 895 darba ņēmēji jeb 15,3% saņēma minimālo algu vai mazāk, kas bija par 4,1 procentpunktu mazāk nekā trīs gadus iepriekš, kad minimālo algu vai mazāk saņēma 19,4% darba ņēmēju.
Darba devēja darbaspēka izmaksas pieaugs par tiem darbiniekiem, kuriem pašreiz ir noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (740 eiro) vai zemāka. Arī par tiem, kuriem mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir zemāka par grozījumos noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros (780 eiro).
Saskaņā ar CSP datiem uz 2025. gada septembri Latvijā bija nodarbināti 898,1 tūkst. iedzīvotāji.