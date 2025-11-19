“Vai šiem cilvēkiem mājās nav elektrības?” Cilvēki sašutuši par jaunu tendenci kafejnīcās 0
Vai tev kādreiz gadījies, ka, aizejot uz kafejnīcu, visi galdiņi ir aizņemti, un daļu no tiem aizņēmuši cilvēki, kuri uz galda nolikuši savus datorus un strādā? Šādas situācijas novērojamas arvien biežāk, jo attālinātā darba iespējas kļūst arvien populārākas.
Šim ieradumam uzmanību pievērsuši arī sociālo tīklu lietotāji. Sociālo mediju platformā “Threads” izveidojusies diskusija, kurā cilvēki dalās savos viedokļos par to, vai kafejnīcas būtu jāizmanto kā biroja telpas.
Kāda lietotāja diskusijas autorei uzdot pretjautājumu: “Vai tad mājās nav kafijas, ka jāiet uz kafejnīcām?”
Ketija dalās savā pieredzē un stāsta, ka laikā, kad strādājusi kā pašnodarbinātā, klienti bieži vien bijuši citās pilsētās, un starp tikšanās reizēm veidojušās pauzes.
“Vienmēr izmantoju šo laiku kafejnīcās, lai pastrādātu. Strādājot vienai, kafejnīcas bija labs veids, kā “iziet cilvēkos”,” skaidro Ketija.
Arī Eva domā, ka tas ir trends un šobrīd tas skaitās stilīgi. Viņa gan norāda, ka viņai ir žēl kafejnīcu īpašnieku, jo galdiņi tiek aizņemti stundām ilgi, taču pasūtīta tiek vien kafija.
Līga uzskata, ka ejot uz tipiskajām kafijas dzeršanas vietās, kur rozetes malu malās, ir jārēķinās, ka tur cilvēki sēdēs ar saviem datoriem. Viņa akcentē, ka šādu tendenci nav novērojusi, piemēram, “Mārtiņa beķerejā”.
Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Pateicoties šiem bomžiem, kuri nevar atļauties noīrēt sev biroju, uz kafejnīcām praktiski vairs neeju. Kāda jēga paņemt kafiju un dzet to turot tasīti rokā.”
“Man dziļi vienalga. Taču lielāks jautājums ir tāds, kā var tajā skaļumā un bardakā, kāda bieži mēdz būt kafejnīcā vide, pastrādāt, koncentrēties. U.t.t.”
“Vienmēr brīnos, kā var izdzīvot tādas kafejnīcas, kur pie galdiņiem strādātāji visu dienu nosēž pie vienas tējas krūzes un vēl patērē elektrību.”
“Ir arī kafejnīcas Āzijā kur tu aizej un pasaki cik gribi izdarīt un tevi nelaiž prom kamēr neesi paveicis nolikto darbu.”