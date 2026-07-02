Cepta saldējuma bumba: recepte, kas iepriecinās ikvienu saldummīli 0

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LA.LV
5:51, 2. jūlijs 2026
Receptes

Cepta saldējuma bumba ir katra cilvēka sapnis! Kā to pagatavot? Lūk, pavisam vienkārši un ātri!

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Tev vajadzēs:
brokastu pārslas
1 baltais saldējuma batons
1 ola
eļļa cepšanai
pārtikas plēve

Recepte:
sasmalcini brokastu pārslas sīkās skaidiņās
tad saldējuma batonu pārgriež uz pusēm un izveido bumbu
saldējuma bumbu apviļā brokastu pārslās
bumbu ieliek pārtikas plēvē un atstāj saldētavā uz 2 stundām
pēc 2 stundām sakuļ olu
saldējuma bumbu izņem no saldētavas un izviļā kārtīgi olā un vēlreiz brokastu pārslās tā, lai nekur neredz saldējumu, citādi cepšanas laikā tas iztecēs ārā
tad uzsilda katliņā eļļu
liek saldējuma bumbu eļļā un cep apmēram 40 sekundes, ne ilgāk par 1 minūti, lai pārslas mazliet apbrūninās.

Labu apetīti!

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