Valērijs Zalužnijs
Valērijs Zalužnijs
Foto. Scanpix/LETA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Zalužnijs min ticamāko scenāriju kara izbeigšanai Ukrainā: Viss pārējais – kara turpinājums citā formā 0

LA.LV
0:15, 4. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks izteicies par ticamāko scenāriju Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanai. Pēc Valērija Zalužnija teiktā, Ukraina varētu nākties noslēgt miera līgumu ar Krieviju pat tad, ja tai nebūs izdevies panākt “pilnīgu uzvaru”, uz kuru tā tiecas šajā karā, jo šī ir pārāk izplatīta karu izbeigšanas metode kara vēsturē, militārista teikto citē vietne Deutsche Wellw.

Vienlaikus miers, pat paredzot nākotnes karus, piedāvā iespēju politiskām pārmaiņām, dziļām reformām, pilnvērtīgai atveseļošanai,

ekonomiskajai izaugsmei un pilsoņu atgriešanai, pauž Zalužnijs. Pašreizējais Ukrainas vēstnieks Apvienotajā Karalistē kā iespējamos kara izbeigšanas scenārijus min arī ilgstošu karadarbības iesaldēšanu.

Viņš uzskata, ka tāda kara beigas, kurā notiek spēku izsīkšana, “būs atkarīgas no kopējiem ieguvumiem vai zaudējumiem militārajā, ekonomiskajā un politiskajā frontē.

“Sabrukums” kādā no frontes pusēm varētu būs kā priekšnoteikumus kara beigām”.

Vienlaikus Zalužnijs atzīst, ka Ukrainai piedāvātās miera līguma iespējas “neuzlabojas”.

Kā raksta medijs un norāda bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks, ir svarīgi atcerēties, ka “karš ne vienmēr beidzas ar vienas puses uzvaru un otras puses sakāvi. Tas notika Otrajā pasaules karā, taču tas ir rets izņēmums. Lielākā daļa karu beidzas vai nu ar savstarpēju sakāvi, vai arī ar katras puses pārliecību par uzvaru, vai arī ar kādu citu scenāriju,” atzīmē Valērijs Zalužnijs.

Ukrainas uzvara, pēc viņa definīcijas, var būt tikai mūsdienu Krievijas impērijas sabrukums,

savukārt sakāve var būt tikai pilnīga Ukrainas okupācija valsts iekšējās sabrukuma rezultātā. Visas pārējās iespējas viņš sauc par kara turpinājumu citā formā.

Vienlaikus, kā citē DW Zalužniju, tiklīdz miers būs panākts, “mēs pat varēsim runāt par drošas, maksimāli aizsargātas valsts veidošanās sākumu”, pateicoties inovācijām un tehnoloģijām, par “taisnīgas valsts pamatu veidošanu un nostiprināšanu, cīnoties pret korupciju un izveidojot taisnīgu tiesu”, kā arī par “valsts ekonomisko attīstību, jo īpaši balstoties uz starptautiskām ekonomiskajām programmām valsts atveseļošanai”, norāda ģenerālis.

