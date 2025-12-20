Ziemassvētku mielastam no parka tiek zagtas savvaļas zosis 0
Ņūportas parks, Lielbritānijā, ir labi pazīstams ar daudziem putniem – zosīm un pīlēm, kuras apmeklētājiem patīk barot un vērot. Tomēr populārie putni no parka viens pēc otra pēkšni pazūd, tāpēc pastāv bažas, ka pazudušie putni varētu būt saistīti ar gaidāmajiem Ziemassvētkiem un svētku vakariņām.
Vietējie iedzīvotāji pieļauj, ka “vainīgi ir migranti”, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, taču nav pierādījumu, kas apstiprinātu šo teoriju. Par putnu pazušanu ziņojuši arī vairāki vietējie saimnieki, raksta DailyMail.
Lisverijas padomnieks Alans Moriss laikrakstam “South West Argus” norādījis: “Ja redzat, ka kāds mēģina noķert zosi vai pīli, lūdzu, piezvaniet atbildīgajiem. Ja vēlaties zosi Ziemassvētku vakariņām, iegādājieties to lielveikalā vai pie miesnieka veikalā.”
Vairākās vietās policija uzgājusi vismaz 70 putnu, kas, acīmredzami, nogalināti gaļas dēļ, tāpat nav bijusi nekāda sanitārā gaļas uzraudzība. “Šie putni varētu būt slimi, un kaušana, iespējams, ir notikusi antisanitāros apstākļos, padarot tos nedrošus cilvēkiem lietošanai.”
Saskaņā ar Lielbritānijas Mājputnu padomes datiem, katru Ziemassvētku laikā Lielbritānijā tiek apēsts aptuveni 250 000 zosu, vidēji viens putns pietiek sešiem cilvēkiem.