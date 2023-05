FOTO. Mārkla nolīgusi izskatīgu miesassargu: jaunais vīrietis manīts ar viņu kopā laikā, kad princis Harijs viesojās Lielbritānijā

Prinča Harija sieva, bijusī amerikāņu aktrise Megana Mārkla ir nolīgusi sev miesassargu, ziņo izdevums “The Sun”. Izdevums atklāj, ka tas ir tas pats vīrietis, kurš agrāk strādāja pie šovu zvaigznes Kimas Kardašjanas.

Kāds cits bijušais Kardašjanas miesassargs Stīvs Stanuls žurnālistiem atklājis: “Tie ir puiši, kas nāk no elitāru miesassargu pulka. Tie ir vai nu bijušie policijas darbinieki vai bijušās militārpersonas.”

“Ja vīrietis ir tik lielisks, lai strādātu ar augsta līmeņa zvaigznēm, viņš ir pieprasīts. Ne tikai aizsardzībai, bet arī, lai blakus izskatītos vienkārši labi,” – Stīvs skaidrojis.

Tagad Stīvam pašam pieder miesassargu firma un viņš skaidro: “Harijs un Megana ir tādas pašas zvaigznes – viņi ir pasaulslaveni un ikdienā neaizsargāti.”

Kamēr princis Harijs un Megana Mārkla bija britu karaliskās ģimenes locekļi, viņu apsardzes izmaksas apmaksāja karaliskā ģimene. Taču 2020.gadā, kad viņi atteicās no pienākumiem ģimenē, finansēšana tika pārtraukta. Baumoja, ka kādu brīdi tomēr, karalis Čārlzs III esot sponsorējis sava jaunākā dēla un viņa ģimenes miesassargu izmaksas.

Stīvs Stanuls izdevumam teicis, ka elitārs miesassargs dienā var izmaksāt pat 1700 EUR.

Jau tika vēstīts, ka laikā, kad princis Harijs apmeklēja sava tēva karaļa Čārlza III kronēšanas ceremoniju, Megana Mārkla palika Amerikā un devās pārgājienā kopā ar saviem draugiem. Šajās dienās viņu pavadīja jau pieminētais miesassargs.

Meghan Markle is seen out for a hike – her first appearance since skipping King Charles’ coronation https://t.co/dnROwqCsf7 pic.twitter.com/5EFbVKkH46

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 8, 2023