Foto: pexels.com

12 gadus vecā meitenīte bija mežā viena un nobijusies! Kā pāvilostnieki Dace un Andris izglāba Paulu no Vācijas 0

17:26, 24. augusts 2025
Katrs no mums kādreiz var nonākt nelaimē, kad mūs izglābj un palīdzīgu roku sniedz pilnīgi svešinieki. Šoreiz varonīgi rīkojušies divi Pāvilostas iedzīvotāji Dace un Andris Zaļkalni, kuri dodoties sēņot, abi mežā sastapa izmisušu, no grupas noklīdušu un apmaldījušos meiteni no Hamburgas. Pāris palīdzēja 12 gadus vecajai meitenei un izglāba viņu.

“Te nav jāuzsver mūsu iesaiste, bet gan tas, ka katram cilvēkam jāiemācās no galvas vismaz viens vai divi telefona numuri, lai gadījumā, ja pašam nav klāt tālrunis, var palūgt citiem, lai piezvana,” saka Dace.

Tieši tas, ka 12 gadus vecā Paula no Vācijas, kura kopā ar citiem saviem tautiešiem devās ekspedīcijā pa piekrasti un tonakt nakšņoja pie Pāvilostas krastiem, zināja savas mammas tālruni, palīdzēja risināt situāciju, situāciju aprakstīts Dienvidkurzemes novada Facebook lapā.

Dace un Andris Paulu satika mežā pavisam nobijušos.

Sapratuši, ka meitene nerunā latviski, abi mēģināja sazināties angliski.

Palīgā nāca Dienvidkurzemes novada pašvaldības policisti Vladimirs Rudzītis un Matīss Apinis.

Kad Andris sazinājās ar Vladimiru, izstāstot situāciju, policijas inspektors nogādāja Lauru Pāvilostas tūrisma informācijas centrā, palīgā ieradās pāvilostnieks Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš labi runā vācu valodā, un pamazām izdevās noskaidrot, kur ir Paulas grupas biedri, kas meiteni jau bija sākuši meklēt.

Vladimirs pastāstīja, ka bieži gan negadās, bet ik gadu inspektoriem nākas doties palīgā pāris cilvēkiem, kas nomaldījušies mežā.

“Tāpēc man arī ir kāds ieteikums, kā rīkoties, lai cilvēku būtu vieglāk atrast – ja ir konstatēta pazudušā cilvēka atrašanās vieta un glābēji jau dodas palīgā, lūdzu, palieciet uz vietas un neejiet projām, lai meklēšana nav jāsāk no gala,” viņš aicināja.

Šodien pašvaldības policists Vladimirs Rudzītis devās pie Zaļkalnu ģimenes, lai pateiktu abiem paldies par iesaistīšanos kritiskajā situācijā.

