Sieviete notur 23 tūkstošus eiro vērtu dimantu par rasas pilieniem klātu zirnekļa tīklu – viņa bija satriekta, uzzinot patiesību 0
Kāda sieviete Ārkanzasas štatā, ieraugot zemē kaut ko līdzīgu rasas pilieniem klātam zirnekļa tīklam, instinktīvi to aizspēra ar kāju. Tomēr izrādījās, ka viņa bija uzgājusi dimantu, kura vērtība sasniedz 27 000 ASV dolāru (aptuveni 23 000 eiro), raksta izdevums “Independent”.
Mišela Foksa no Manhetenas gribēja īpašu saderināšanās gredzenu. Viņa vēlējās, lai tam būtu dziļāka nozīme – simbols ne tikai mīlestībai, bet arī neatlaidībai un pašu spēkiem gūtiem panākumiem.
Tieši tādēļ viņa nolēma dimantu meklēt pati un devās uz pasaulslaveno Dimantu krātera parku – vienīgo vietu pasaulē, kur ikviens var brīvi meklēt un paturēt atrastos dārgakmeņus.
Trīs nedēļas viņa neatlaidīgi pārmeklēja parka teritoriju, līdz liktenis uzsmaidīja tieši pēdējā dienā.
Tomēr mirdzums nepazuda. Tikai tad viņa saprata, ka skatās uz akmeni.
“Tā kā savās rokās nekad nebiju turējusi īstu dimantu, nebiju pārliecināta, bet šis bija visvairāk dimantam līdzīgais akmens, kādu jebkad biju redzējusi,” viņa atceras.
Eksperti apstiprināja, ka viņa atradusi baltu jeb bezkrāsainu dimantu.
Vietnes “StoneAlgo”” dati liecina, ka šāda izmēra dārgakmens vidēji maksā ap 27 000 ASV dolāru.
“Uzzinot jaunumus, es nokritu uz ceļiem un raudāju aiz laimes, bet pēc tam sāku smieties,” stāsta laimīgā atradēja.
Ievērojot parka tradīciju, dimantam tika dots vārds – sieviete to nosauca par Foksa–Balū dimantu, apvienojot savu un līgavaiņa uzvārdu.
Šis atradums patiesi ir īpašs. Kā liecina parka statistika, 2025. gadā atrasti 366 dimanti, no kuriem tikai 11 svēra vairāk par vienu karātu.
Kopš parka atvēršanas 1906. gadā tā apmeklētājiem kopumā izdevies atrast vairāk nekā 75 000 dimantu.