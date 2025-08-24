#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Pexels

Sieviete notur 23 tūkstošus eiro vērtu dimantu par rasas pilieniem klātu zirnekļa tīklu – viņa bija satriekta, uzzinot patiesību 0

LA.LV
17:32, 24. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Kāda sieviete Ārkanzasas štatā, ieraugot zemē kaut ko līdzīgu rasas pilieniem klātam zirnekļa tīklam, instinktīvi to aizspēra ar kāju. Tomēr izrādījās, ka viņa bija uzgājusi dimantu, kura vērtība sasniedz 27 000 ASV dolāru (aptuveni 23 000 eiro), raksta izdevums “Independent”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 13
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Lasīt citas ziņas

Mišela Foksa no Manhetenas gribēja īpašu saderināšanās gredzenu. Viņa vēlējās, lai tam būtu dziļāka nozīme – simbols ne tikai mīlestībai, bet arī neatlaidībai un pašu spēkiem gūtiem panākumiem.

“Ne visas problēmas laulībā var atrisināt ar naudu. Gadās brīži, kad tā izsīkst. Tad grūtības jārisina ar neatlaidīgu darbu,” skaidroja sieviete.
CITI ŠOBRĪD LASA
Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji
100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko
“Sievas un bērna acīs varēja redzēt pārdzīvotās šausmas,” tālbraucējs dalās bīstamās profesijas stāstos, kurus neviens nevēlas atklāt

Tieši tādēļ viņa nolēma dimantu meklēt pati un devās uz pasaulslaveno Dimantu krātera parku – vienīgo vietu pasaulē, kur ikviens var brīvi meklēt un paturēt atrastos dārgakmeņus.

Trīs nedēļas viņa neatlaidīgi pārmeklēja parka teritoriju, līdz liktenis uzsmaidīja tieši pēdējā dienā.

Ieraugot zemē mirdzošu veidojumu, kas atgādināja ar rasas pilieniem klātu zirnekļa tīklu, viņa to ar kāju aizspēra.

Tomēr mirdzums nepazuda. Tikai tad viņa saprata, ka skatās uz akmeni.

“Tā kā savās rokās nekad nebiju turējusi īstu dimantu, nebiju pārliecināta, bet šis bija visvairāk dimantam līdzīgais akmens, kādu jebkad biju redzējusi,” viņa atceras.

Eksperti apstiprināja, ka viņa atradusi baltu jeb bezkrāsainu dimantu.

Tā svars bija iespaidīgs – 2,3 karāti, kas ir apmēram tikpat liels kā cilvēka zobs, teikts paziņojumā presei.

Vietnes “StoneAlgo”” dati liecina, ka šāda izmēra dārgakmens vidēji maksā ap 27 000 ASV dolāru.

“Uzzinot jaunumus, es nokritu uz ceļiem un raudāju aiz laimes, bet pēc tam sāku smieties,” stāsta laimīgā atradēja.

Ievērojot parka tradīciju, dimantam tika dots vārds – sieviete to nosauca par Foksa–Balū dimantu, apvienojot savu un līgavaiņa uzvārdu.

Viņa plāno briljantu iestrādāt saderināšanās gredzenā.

Šis atradums patiesi  ir  īpašs. Kā liecina parka statistika, 2025. gadā  atrasti 366 dimanti, no kuriem tikai 11 svēra vairāk par vienu karātu.

Kopš parka atvēršanas 1906. gadā tā apmeklētājiem  kopumā izdevies atrast vairāk nekā 75 000 dimantu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas spīdēja iespaidīgi!” Parādos iestidzis indietis atrod dimantu 100 tūkstošu ASV dolāru vērtībā
Tūrists parkā ASV atrod akmeni, kas maksā miljonus
Brīnumains atradums dzimšanas dienā! Meitenīte ASV parkā uziet 2,95 karātu lielu dimantu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.