Slēpotājam Vīgantam 51. vieta Olimpiādē 20 kilometru skiatlonā 0
Latvijas slēpotājs Raimo Vīgants svētdien Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnīja 51. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Par olimpisko čempionu kļuva norvēģis Juhanness Klēbo, kurš distanci veica 46 minūtēs un 11,0 sekundēs.
Sudraba godalgu ieguva francūzis Matiss Doležs, kurš uzvarētājam zaudēja divas sekundes, bet pie bronzas tika vēl viens norvēģis Martins Njegets, kurš no olimpiskā čempiona atpalika 2,1 sekundes.
Vīgants distanci veica 52 minūtēs un 1,8 sekundēs, ieņemot 51. vietu 75 slēpotāju konkurencē.
Vēl šodien no Latvijas sportistiem plkst. 15.50 Latvijas biatlona kvartets Anterselvā piedalīsies 4×6 kilometru jauktajā stafetē., bet plkst. 18 un 19.30 Kortīnā d’Ampeco trešo un ceturto braucienu aizvadīs kamaniņu braucēji Kristers Aparjods un Gints Bērziņš.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.