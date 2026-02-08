Nedēļas horoskops no 9. līdz 15. februārim. Aizrautība darbā vienmēr ir apsveicama, bet nepārslogo sevi līdz spēku izsīkumam 0
Auns
Tu šobrīd vari īstenot gandrīz visus savus iecerētos plānus biznesa jomā. Tu būsi optimisma pilns, taču kāds gadījums, kas sākotnēji izskatīsies kā laimīga izdevība, var izrādīties tikai vilinoša ēsma. Ir vērts visu vēlreiz pārbaudīt. Nedēļas beigās ārējo apstākļu izmaiņas var sekmēt tavu ieceru piepildījumu un kļūt par tramplīnu profesionālu jautājumu risināšanai.
Vērsis
Šis ir pats piemērotākais laiks, lai uzņemtos pēc iespējas vairāk dažādu darbu, jo vairāk tu paspēsi paveikt, jo labāks būs rezultāts. Centies nevienu neaizvainot un īpaši esi taktisks attiecībās ar tiem, kuri šobrīd atrodas zemāk nekā tu pa karjeras kāpnēm. Trešdien un ceturtdien attiecībās ar kolēģiem var rasties problēmas neskaidru motīvu un atšķirīgu mērķu dēļ. Tev ieteicams meklēt citu sadarbības veidu.
Dvīņi
Tu beidzot sajutīsi spēku jauniem sasniegumiem. Tas ļaus tev piedalīties daudzpusīgos projektos un risināt visneparastākos jautājumus, par kuriem agrāk pat nedomāji. Ideju bagātība palīdzēs tev apliecināt sevi kā līderi un vienlaikus atklāt savas organizatoriskās spējas. Tu saņemsi ievērojamu peļņu, un arī personīgajā dzīvē tevi sagaidīs patīkami notikumi, kas pacels tavu pašvērtējumu.
Vēzis
Ļauj pagātnei aiziet, nokārto parādus un apkopo notikušo. Tevi var sagaidīt interesantas tikšanās un tāli braucieni. Iespējami jauni darba piedāvājumi, taču nesteidzies tos pieņemt. Nelielas grūtības ātri atkāpsies, bet nopietnākas tikai rosinās tevī azartu. Ieteicama aktīva un neatlaidīga rīcība savu plānu īstenošanā. Piektdien tavā personīgajā dzīvē var notikt iepriecinoši notikumi.
Lauva
Tavs lēmums nedēļas sākumā netieši ietekmēs apkārt notiekošos notikumus. Nepļāpā lieku un neiznieko laiku sīkumiem, tā tu ātrāk sasniegsi savus mērķus. Taču pirms uzsāc jaunu projektu, nokārto iepriekšējos solījumus un saistības. Sākot no ceturtdienas, ieteicams doties ārpus pilsētas vai mazā ceļojumā, lai atpūstos un atjaunotu spēkus.
Jaunava
Šonedēļ tev vajadzētu apsvērt iespēju doties ceļojumā, kas var mainīt tavu likteni. Ja tu visu izplānosi jau tagad, ceļojums būs ļoti veiksmīgs. Iespējams arī pārcelšanās uz citu pilsētu. Nedēļas beigās tev būs vairāk brīvā laika, savukārt pienākumu būs mazāk.
Svari
Lielāko daļu tava laika aizņems darbs, taču tev pietiks spēka arī personīgajai dzīvei. Tavs izvēlētais cilvēks tevi iepriecinās. Nedēļas vidus būs lielisks brīdis, lai liktu pamatus turpmākai izaugsmei pa karjeras kāpnēm. Brīvdienās ieteicams pievērsties mājas uzkopšanai, veikt ģenerāltīrīšanu un atbrīvoties no visa liekā. Tā tu vienlaikus atbrīvosi arī vietu jaunajam.
Skorpions
Tu esi veiksmīgi sakārtojis savas pašreizējās lietas, tāpēc vari atļauties atslābt. Tavi ienākumi pieaugs. Iespējami darījumu braucieni, tikšanās ar draugiem un biznesa partneriem. Pastāv arī iespēja gūt radošus atklājumus, ieklausies savā intuīcijā, un veiksme būs tev labvēlīga. Tava izteiksmīgā runa lieliski saskanēs ar tavu šarmu, tu spēsi iepatikties daudziem un iegūt noderīgus kontaktus.
Strēlnieks
Aizrautība darbā vienmēr ir apsveicama, bet nepārslogo sevi līdz spēku izsīkumam. Neaizmirsti arī par mājas lietām, jo nedēļas beigās tās var būt sakrājušās par daudz. Centies būt saprotošs pret kolēģiem un draugiem – viņi savās kļūdās ir patiesi un nesavtīgi. Tu vari izjust zināmu emocionālu spriedzi, tāpēc centies to mazināt. Iepriecini savus tuviniekus ar zvanu vai vizīti.
Mežāzis
Sliktākie laiki ir jau aiz muguras – tu sapratīsi, ka nav vērts pārdzīvot par to, ko vairs nevar mainīt. Labāk virzies tālāk. Sagatavojies negaidītām tikšanām ar seniem draugiem vai tuviem cilvēkiem. Izvairies no savstarpējiem pārmetumiem un kritikas. Vairāk pastaigājies un atpūties. Brīvdienās noskaties kādu jaunu seriālu.
Ūdensvīrs
Tev vajadzētu padomāt par sava profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Apgūt ko jaunu vai doties uz kādu semināru. Atsakies no vecajiem stereotipiem un uzskatiem, kas tevi attur no izaugsmes. Ceturtdien saņemies, atrodi sevī spēku un pabeidz grūto darbu vai beidzot atrisini kādu problēmu, ko sen esi atlicis. Tu sajutīsi gandarījumu un prieku par sasniegto pilnību.
Zivis
Darbā gaidāmas pozitīvas pārmaiņas. Tavi nopelni tiks novērtēti, un tev var piedāvāt vadītāja amatu. Savlaicīgi būs arī soļi, kas saistīti ar tavas kvalifikācijas celšanu. Arī personīgajā dzīvē, ceļojumos un partnerattiecību nostiprināšanā tev šajās dienās noteikti veiksies.