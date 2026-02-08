Foto: Pexels

Vai gada laiks, kurā cilvēks ir dzimis, tiešām var ietekmēt viņa raksturu?

Astrologi uzskata, ka dzimšanas gadalaiks var būt saistīts ar temperamentu, garastāvokli un pat veselības riskiem. Pētījuma datos redzams, ka “pavasara” cilvēki, visticamāk, ir optimistiskāki, “vasaras” cilvēki – ambiciozāki, “rudens” cilvēki – izturīgāki, savukārt “ziemas” bērni bieži tiek uzskatīti par mierīgākajiem un paklausīgākajiem.

Ielūkosimies, kas tieši zinātnisko novērojumu datos redzams par katru gadalaiku.

