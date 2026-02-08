Vai Epstīna lietas valgi savelkas arī ap Latviju? Ministrijām jāziņo par paveikto saistībā ar šiem failiem; sākts kriminālprocess 0
Pēc premjeres uzdevuma atbildīgajām ministrijām līdz 20. martam jāziņo par līdz šim paveikto saistībā ar notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, noskaidroja aģentūra LETA.
Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) devusi Iekšlietu ministrijai (IeM), Labklājības ministrijai (LM) un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vairākus uzdevumus saistībā ar Epstīna lietas materiāliem.
LM valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite aģentūrai LETA skaidroja, ka premjeres doto uzdevumu loks ir plašs. Tajos cita starpā ietverta apstākļu noskaidrošana un izmeklēšana, atbalsta sniegšana, sabiedrības iedrošināšana ziņot, kā arī dots uzdevums veikt visas nepieciešamās preventīvās, kontrolējošās un izglītojošās darbības.
Jakaite atklāja, ka IeM līdz 20. martam jāiesniedz Ministru kabinetā starpziņojums par uzdevuma izpildi, kurā arī LM iekļaus gan veiktās, gan vēl veicamās darbības.
Kriminālprocess patlaban kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par cilvēktirdzniecību. Plašākus komentārus policija nesniedza.
Publiskotajos Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, 1. februārī vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.
Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Anonīms sūtītājs 2001. gadā raksta, ka saņēmis personīgu uzaicinājumu no Latvijas premjera apmeklēt valsti un apsveicināties. Vēstulē vaicāts, vai Latvijā makšķerē. 2001. gadā premjers bija Andris Bērziņš.
bet portālam “Delfi” Bērziņš sacīja, ka ar makšķerēšanu nekad nav nodarbojies.
Kā vēstījusi LTV, lielākā daļa Latvijas ierakstu Epstīna lietas materiālos datēti ar 2007. gadu. Tajos minēti vairāki latviešu modeļu un aģentūru vārdi, kas liek nojaust, ka aģentūras varētu būt viens no galvenajiem Epstīna loka saskares punktiem ar latvietēm.
visvairāk bijusi iecienīta “Grand Palace Hotel”, kas parādās 67 ierakstos, dažādu dāvanu sūtījumi, arī personiskas sarakstes starp Epstīnu un latviešu meitenēm.