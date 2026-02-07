Valainis: Esmu redzējis virkni diezgan stulbu lēmumu, ko valdība ir pieņēmusi bez jebkādiem izvērtējumiem, bet šis… 0
Tehnoloģiju un sakaru uzņēmumu SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) un SIA “Tet” daļu izpirkšanai no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas “Telia” izvēlēta finanšu un juridisko konsultantu komanda, kuras vadošais konsultants ir ASV bāzētais “J.P. Morgan”, aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”. Konsorcijos ietilpst “J.P. Morgan”, “A&O Shearman” un “Walless”, kā arī “Deloitte”, “Tegos” un “Hardiman Telecommunications”.
“Esmu redzējis virkni diezgan stulbu lēmumu, ko valdība ir pieņēmusi bez jebkādiem izvērtējumiem, bet šis nav tas gadījums,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” par šo soli izsakās Viktors Valainis, ekonomikas ministrs (ZZS).
Viņaprāt, mums Latvijā ir vajadzīgi vietējie varoņi un savi veiksmes stāsti – viss nav jāizpārdod kaimiņiem un jākļūst tikai par pakalpojumu sniedzējiem.
Plašāk video.