Tie, kas ikdienā seko līdzi pasaules notikumiem, visticamāk, zina, kāds Amerikā bija spiediens pret valdību, lai tā publicētu tā sauktos Epstīna failus. Bet vai bijām gatavi tam, ka publicētajos dokumentos parādīsies arī Latvijas vārds?
Šī gada 30. janvārī ASV Tieslietu departaments publicēja vairāk nekā 3 miljonus lapu, 180 tūkstošus bilžu un 2 tūkstošus video, kuros atklājas ne tikai paša Džefrija Epstīna nelikumības, bet arī citu sabiedrībā zināmu cilvēku iesaiste šajā pedofilijas tīklā. Diemžēl failos vairākkārt parādās arī Latvijas vārds – konkrētas personas, kuras, kā noprotams, strādāja pie Epstīna vai bija viņa upuri.
Par to, ko Latvijas tiesībsargājošās iestādes šajā gadījumā var un ko vajadzētu darīt, sīkāk stāsta zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns.
Tas ir nacionālās tiesiskās reputācijas jautājums
“Tas, ko gribētos uzsvērt, Epstīna lieta Latvijai nedrīkst būt tikai tabloīdu skandāls, tas ir nacionālās tiesiskās reputācijas jautājums.
Ja publiskajos dokumentos parādās signāli par vervēšanu, starpniekiem vai finanšu kustību caur Latviju, mūsu iestādēm nav izvēles – kriminālprocess nav ne politiska, ne arī institucionāla izvēle, tas ir juridisks pienākums.
Un te ir būtisks moments: noziegumi pret nepilngadīgajiem, cilvēku tirdzniecība un seksuāla ekspluatācija, sevišķi seksuāli noziegumi pret bērniem – vainīgās personas Latvijas Republikā var tikt sauktas pie atbildības arī pēc ievērojama laika no nozieguma izdarīšanas brīža.
Epstīnam, protams, vairs neko neizdarīsi, bet ari viņš jau nevienam neko ļaunu neizdarīs. Taču, ja no viņa tā saucamajiem failiem, kas jau publicēti vai vēl tiks publicēti, būs redzams, ka kaut kāda, nu, piemēram, Latvijas modeļu aģentūra piegādāja viņa tīklam “modeles” vai citādi nodrošināja viņa tīkla darbību, tad arī šie iesaistītie var tikt saukti pie atbildības.
Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja izrādītos, ka kāds no mūsu politiķiem ir piedalījies Epstīna organizētajās ballītēs kopā ar Bilu Klintonu vai citiem, piemēram, Eiropas politiskās elites pārstāvjiem, kuri, kā izrādās, ļoti aktīvi bija iesaistīti.
Par pašiem pedofīliem viss skaidrs – taču Epstīna tīkls nebija tikai viens cilvēks. Tie bija līdzdalībnieki un atbalstītāji – “modeļu aģenti”, starpnieki, finanšu struktūras, loģistika, kā redzams, arī politiskais “jumts”.
Latvijas likumi ļauj saukt pie atbildības ne tikai par tiešu vardarbību, bet arī par līdzdalību, piesegšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un cilvēku tirdzniecības ķēdes uzturēšanu.
Ko Latvijai vajadzētu darīt tūlīt?
Pirmkārt – atsevišķs kriminālprocess ar reālu starptautisku sadarbību un finanšu izmeklēšana. Tas nu beidzot ir uzsākts.
Otrkārt – riskanto nozaru sakārtošana, īpaši modeļu un starpniecības biznesā, jo atgādināšu, ka šis ir bizness, kurā, atšķirībā no citām jomām, ļoti bieži persona nokļūst jau nepilngadīgā vecumā.
Neatklāšu nekādu noslēpumu, ja pateikšu, ka Epstīns nav ne pirmais, ne pēdējais no Latvijas Republikā funkcionējošiem pedofilu tīkliem. Konkrētais tīkls, pateicoties amerikāņu tiesībsargiem, jau vairs nefunkcionē.
Skaidrs ir viens – ja būs sabiedrības spiediens, tad ir cerība, ka sekos profesionāla izmeklēšana – un tad būs arī rezultāti.”