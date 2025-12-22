Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. pexels.com/pexels-ivan-s

Pētnieki atklāj kādu nopietnas slimības saistību ar regulāru deguna urbināšanu 0

LA.LV
21:03, 22. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Daudziem no mums deguna urbināšana ir tikai ikdienišķa nepieciešamība. Tomēr pētnieki brīdina – šis ieradums var radīt nopietnas sekas smadzenēm.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
Mājas
5 lietas, kuras nedrīkst izsviest no mājokļa pat tad, kad tās nokalpojušas
Lasīt citas ziņas

Deguna iekšpusē esošā gļotāda ir ļoti jutīga. Intensīva urbināšana var to bojāt, padarot plānāku deguna starpsienu, dažkārt pat izdeldējot tajā nelielus caurumus. Šādi bojājumi var ļaut baktērijām vieglāk iekļūt organismā.

Austrālijā Grifitas universitātes pētnieki atklājuši, ka baktērija Chlamydia pneumoniae – plaši izplatīts patogēns, kas pārsvarā tiek pārnests pa gaisu un cilvēkiem var izraisīt tikai vieglas kakla sāpju vai elpceļu infekcijas – spēj arī tieši iekļūt smadzenēs, raksta vācu vietne chip.de.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vīrietim par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju izvarošanu piespriež cietumsodu; klajā nāk šausminošas detaļas
Kokteilis
Džilindžers pirmizrādē ierodas ar jaunu dāmu – runas par abu simpātijām klīst jau labu laiku
Viedoklis
“Pateikt, ka paliku bez vārdiem, ir nepateikt neko” – ģimene no Jēkabpils puses piedzīvojusi īstu svētku brīnumu

Eksperimentos ar pelēm tika konstatēts, ka baktērija ceļu līdz smadzenēm veic caur ožas nervu. Šis nervs savieno deguna dobumu ar smadzenēm, apejot hematoencefālisko barjeru, kas parasti pasargā smadzenes no infekcijām.

Kad baktērija nonāk smadzenēs, smadzeņu šūnas reaģē, nogulsnējot amiloīda-beta proteīnu. Tieši no šīm proteīna nogulsnēm veidojas plāksnes, kas ir raksturīgas Alcheimera slimībai. Citiem vārdiem sakot, patogēnu iekļūšana smadzenēs var izraisīt smadzeņu patoloģiskas izmaiņas, kas līdzinās Alcheimera procesiem.

Pētnieki norāda, ka vēl ir jāveic papildu pētījumi, lai pierādītu, ka līdzīgs process notiek arī cilvēkiem. Taču līdz šim gūtie dati liecina, ka deguna urbināšana var būt viens no riska-faktoriem, kas veicina patogēnu ceļu līdz smadzenēm.

Ko darīt praksē?

Izvairīties no intensīvas urbināšanas, jo tas bojā gļotādu un palielina infekcijas risku.

Uzmanīt imunitāti, jo novājināta imūnsistēma padara organismu jutīgāku pret infekcijām, tostarp Chlamydia pneumoniae.

Saglabāt labu deguna higiēnu – regulāri tīrīt degunu, neizmantojot pārmērīgu spēku.

Pat ikdienišķi ieradumi, kā deguna urbināšana, var ietekmēt smadzeņu veselību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Atklājums, kas pārsteidza pat zinātniekus: Kas patiesībā uzbūvēja Lielo Gizas piramīdu?
Veselam
Vīrieši kļūst arvien garāki, sievietes – paliek uz vietas. Interesants iemesls, kāpēc auguma atšķirība arvien palielinās
Mājas
Vienkāršs princips, kas palīdz liftu “izsaukt” ātrāk – nav svarīgi, kur šajā brīdī atrodas lifts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.