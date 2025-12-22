Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

Ukraina gatavos likumprojektu, kas var mainīt valsts nākotni – jau parakstīts pirmais rīkojums

20:52, 22. decembris 2025
Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks parakstījis rīkojumu par darba grupas izveidi, lai sagatavotu likumprojektu par vēlēšanām.

Kā ziņo UNIAN, darba grupā būs pārstāvētas visas frakcijas un deputātu grupas bez izņēmumiem. Tajā tiks iesaistīti arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, piemēram, organizācija “ОПОРА”, kā arī citi eksperti vēlēšanu organizēšanā un Centrālā vēlēšanu komisija.

Stefančuks uzsvēra, ka grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, kā piemērot vēlēšanas kara apstākļiem, ņemot vērā sarežģīto situāciju. Tika minēti vairāki būtiski aspekti:

  • kā nodrošināt militārpersonu balsošanu un viņu tiesības kandidēt vēlēšanās;
  • kā nodrošināt miljoniem ārzemēs esošo ukraiņu balsstiesības;
  • kā rīkot vēlēšanas teritorijās, kas pašlaik ir okupētas;
  • kā organizēt starptautisko novērotāju klātbūtni vēlēšanu laikā.

“Šī būs profesionāla darba grupa, kas izstrādās dokumentu, kas ļaus Ukrainā rīkot ne tikai vēlēšanas, bet drošas un demokrātiskas vēlēšanas, kurām uzticēsies visa pasaule. Kad tās notiks un kādos apstākļos – šobrīd negribu sākt šo diskusiju,” sacīja Stefančuks.

Viņš piebilda, ka jādod iespēja izteikties ekspertiem, jo katrā jautājumā ir gan “par”, gan “pret” argumenti, kas jāizvērtē, jāņem labākie pasaules piemēri un jāizstrādā jauns likums. Šis likums būtu paredzēts vienreizējai lietošanai – konkrēti šīm vēlēšanām.

Iepriekš tika ziņots, ka ASV eksprezidents Donalds Tramps uzsvēris, ka Ukraina, neraugoties uz karastāvokli, tomēr esot pelnījusi prezidenta vēlēšanas.

