Plaukstas lieluma akmens – viss, kas palicis pēc bumbas sprādziena no kāda mājokļa un visas dzīves: "Ukraina. Brīvības rezidence" šokējošie mākslas darbi







Līdz 29. augustam pašā Rīgas sirdī – Jaunavu ielā “Rātes pasāžā” un Rīgas domes telpās norisinās Labdarības projekts “Ukraine. Reisdence of Freedom” (tulk. Ukraina. Brīvības rezidence), kas apvieno Ukrainas un Latvijas māksliniekus. Rezidences apmeklējums ikvienam interesentam ir bez maksas.

“Ukraina. Brīvības Rezidence” apvieno vairāk nekā 24 Latvijas un Ukrainas māksliniekus no vairāk nekā 10 mākslas disciplīnām. Rezidencē mākslinieki strādā pāros, individuāli un arī attālināti ar tiešraides pieslēgumiem. “Ukraina. Brīvības rezidence” ir jauns paša vārda ‘brīvības’ izpratnes līmenis – un, lai to sajustu, ir jākļūst par projekta daļu, kā dalībniekam vai skatītājam.

“Tas nav stāsts par viņi un mēs, vai mēs šeit un viņi tur. Tas ir stāsts par mums. Mēs visi kopā vienā elpā uz vienotu mērķi Brīvību. Brīvības rezidencē visi ir nesaistīti. Ar pilnīgu rīcības brīvību mākslinieki var sevi piepildīt, sajust un iegūt jaunu pieredzi, kā arī radīt kopīgā telpā. Apmeklētāji var brīvi pētīt un interpretēt kā vēlas. Šis projekts ir par kara un dzīves līdzsvaru, par cerību uz gaismu, uz kuru mēs tiecamies. Mēs nevaram aizvērt acis un izlikties, ka kara nav.

Mēs nevēlamies šokēt skatītāju, bet gan parādīt, ka mākslinieki spēj attīstīties arī šajā laikā. Šis projekts ir nozīmīgs arī ukraiņiem, kuri atrada patvērumu Latvijā – viņiem tā ir iespēja atrasties Ukrainas mākslas kontekstā,” skaidro projekta virsproducente Gundega Skudriņa.

Visi mākslinieku radītie darbi nonāks starptautiskā izsolē, un visa saziedotā nauda tiks ziedota labdarībai – psihosociālās reintegrācijas programmai karā cietušajiem valsts aizstāvjiem, kas realizēta sadarbībā ar ziedot.lv.

Izsoļu platforma atvērta https://airauctioneer.com/ukraine-residence-of-freedom ar rezidences pirmajiem mākslas darbiem no izstādes daļas, taču 28. augustā tiks pievienoti jauni mākslas darbi, kas tiks radīti pasākuma laikā. Izsolē darbus varēs iegādāties līdz pat 5. septembrim.

RICK FEDS, MONOCONDA UN OLHA LEBIEDEVA

Rick Feds, kurš ir pazīstams latviešu pirkstu bungošanas izpildītājs un audio/vizuālais mākslinieks, strādā ar mūsdienu ukraiņu skaņu producentu Monoconda un videomākslinieci Olhu Lebiedevu. Viņu trio veido dzīvo performanci rezidencei, ko viņi raksturo šādi: “Izrādes pamatā ir tumsas sajūta un kara pieredze. Bet mēs esam pārliecināti, ka gaisma beigās uzvarēs. Lai pastiprinātu šo koncepciju, mūzika tiek veidota ar saules sintezatoru, kur gaisma virza toni, izmantojot optisko sensoru tehnoloģiju.”

DOBRINYA IVANOV UN RAITIS HROLOVIČS

Latviešu mākslinieks Raitis Hrolovičs palīdz realizēt Ukraiņu mākslinieka Dobrinya Ivanov ideju – fiziski šķērsot robežu un radīt darbu uz kādas valsts robežas, tādējādi apliecinot to, ka viens no viņiem ir brīvs un var radīt jebkur un jebko, bet otrs tikai sapņos vai ar citu palīdzību var realizēt iecerēto ideju. Latviešu mākslinieka robežšķērsošanas stāsts tika fiksēts video materiālā un Brīvības rezidencē tiek iemūžināts gleznā.

SIGNE VANADZIŅA UN JULIA SMAL

Latviešu māksliniece Signe Vanadziņa sadarbojas ar ukraiņu mākslinieci, Julia Smal. Viņas savos darbos izmanto divus mēdijus – ūdenskrāsas un eļļu, perfekti parādot darba ideju – duālismu. 2022. gada 24. februāris bija diena, kad viss apstājās, kamēr pārējai pasaulei tā bija parasta darba diena. Katram ukrainim tagad ir “pirms” un “pēc” dzīves. Caur projektu mākslinieces vēlas parādīt šo dalīto sajūtu par mieru un par trauksmi, kas vienlaicīgi dzīvo iekšēji. Unikāli, ka mākslinieces rada darbu kopā uz viena audekla, kopā gleznojot, pludinot krāsas un fiziski plēšot akvareļus.

Mākslinieces stāsta: “Mūsu mākslas darbs ir vizualizācija par katru cilvēku, kurā ir divi slāņi – pirmais pirmskara periods, dzīve ikdienišķos darbos un robežās, un otrs – vienojošs slānis, kopēja traģēdija, kuru katrs nes un nesīs sevī līdzi līdz šī kara beigām. Pirmais slānis parāda dzīvi pirms 24. gada februāra, pagātni, kuru atceramies. Otrais slānis parāda tuvo pagātni, to, kas tā bija un kā vairs nebūs. Traģēdija, kas pārrāva un mainīja mūsu pasauli.”

GANNA BOGACHUK UN THOSE GUYS LIGHTING

Ukraiņu māklniece Ganna Bogačuka un latviešu makslnieki Those Guys Lighting veido darbu balstoties uz ukraiņu etnogrāfisko ornamentu un tā simboliem, kuri ir izteikti līdzīgi latviešu simboliem. Šis ir spilgts darbs, kurā redz tradicionālu ornamentu kombinācijā ar gaismas tehnoloģijām.

Sākumā G. Bogačuka izveido ukraiņu etnogrāfisko ornamentu mandalu stilā uz apaļas formas pamata, kuram klāt tiek likts krāsainas LED gaismas, izceļot attēla ēnojumu un formu. Galvenā doma ir parādīt, cik sena un spēcīga ir ukraiņu kultūra un ka tā ir pamats mūsu patstāvībai un brīvībai. Šie simboli, kuri parādās gan ukraiņu, gan latviešu kultūrā ir līdzīgi, bet ar atšķirīgām nozīmēm un izmantojumu, un parāda to, cik mēs visi esam tuvi un līdzīgi un kādēļ izjūtam tik spēcīgu atbalstu un savstarpējo sapratni.

VALTERS OZOLIŅŠ

Valters Ozoliņš ir viens no vadošajiem Latvijas floristiem. Viņš radījis mākslas objektu uz floristikas un konceptuālās mākslas robežas. Tā vēsta par iznīcību un dzīves turpinājumu vienlaicīgi.

Tajā izmantoti “gatavi” objekti – kara artefakti. Projekta ideoloģe Natālija Čižova vāca brīvības zīmes kara laikā visā Ukrainā. Mākslas instalācijā izmantoti emocionāli šokējoši kara artefakti. Dakšas vai priekšmeti no pagrabiem, kur turēti un slēpušies cilvēki. Cilvēku mājokļi, iedzīve un gadiem krātās bibliotēkas, bumbu sprādzienā, pārvērtušies plaukstas lieluma akmenī.

Tas ir viss, kas palicis pēc raķetes uzlidojuma. Darbā izmantots no Doņeckas apgabala slimnīcas atvests karogs, kuru ārsti atrada pēc bumbas sprādziena. Ukraiņiem tas ir amulets, kas atgādina, kāpēc viņi cīnās šajā karā.

UNA BĒRZIŅA UN OLEKSANDRA VERKHOVSKA

Latviešu modes dizainere Una Bērziņa un ukraiņu multidisciplinārā māksliniece Oleksandra Verkhovska veido kopīgus mākslas darbus uz robežas starp dizainu un konceptuālo mākslu. Oleksandra Ukrainā gleznoja audumu, ieliekot savā daiļradē savus pārdzīvojumus, zīmējot sagrautās un nodedzinātās mājas un to atliekas. “Mans darbs dziļi atspoguļo dzīvas kolektīvas skumjas. Nacionālā izvēle pretoties agresoram ir atbildība.

Kara sekas ikdienas neaprakstāmu sāpju un šausmu veidā, cilvēku dzīvību trausluma apziņa, dzīvnieciskas bailes no skaņas raķetes, kas lido pāri jūsu mājai. Tas viss ir pretstatā vēl sliktākām bēdām – dzīve nebrīvē, dzīve bez savas mājas, dzīve bez Ukrainas,” skaidro Oleksandra Verhovska.

Modes dizainere Una Bērziņa no atsūtītā auduma darināja mēteli, kas simboliski vēsta par bruņām un aizsardzību. Mēteļa oderē izšūtas Latviešu aizsargzīmes kā spēka simboli, kas sargā pret pasaules naidu un postu. Rezidencē tērpa ekspozīcijā zem mēteļa kā trausls pretstats agresijai paslēptas mežģīnes, kas ir no kādas ukraiņu sieviešu kāzu kleitas. Tās tika atdotas, lai ziemā frontē veidotu baltus aizsargtīklus.

LIENE GRAVA, OLHA LEBIEDEVA UN ANDRIY BAGLAY

Latviešu laikmetīgās dejas horeogrāfe Liene Grava strādā ar ukraiņu videomākslinieku pāri Olhu Ļebiedevu un Andriju Baglaju. Viņu kustību un dejas izrāde “Klātbūtne” mums jautā: Ja laimes formula ir tik vienkārša, kāpēc mēs visi neesam laimīgi? Dejas izrāde parāda tagadni krustojumā ar mūsu realitāti.

Paplašinot robežas, mēs apvienojam divas realitātes – Latvijas dejotāji atbildi uz šo jautājumu pauž reāllaikā. Taču ukraiņu dejotāji savas kustības filmēja Kijivā, un viņu realitāte tiek secināta uz ekrāniem norises vietā.

MILA CHEPRASOVA

Mila Čeprasova, jaunā ukraiņu māksliniece, savu darbu rada Rīgas Domes sēžu zālē, izšujot un veidojot darbu – Ļaundabīgais audzējs. Krievijas totalitārisma imperiālisms. Māksliniece pati atrodas Rīgas Domes sēžu zālē un viņas darba radīšanas process tiek tiešsaistē translēts uz lielā ekrāna Brīvības Rezidencē.

DJ Y:K

Ukraiņu dīdžejs Y:K ir izveidojis īpašu mūzikas gabalu, speciāli projektam “Ukraina. Brīvības Rezidence”. Izklausās, ka rīta putnu dziedāšanu pārtrauc sirēnas skaņa – gaisa trauksmes signāls, kas apvienots ar paātrinātu sirdsdarbību kā pēkšņa šoka un nenoteiktības simbolu.

Sirēnas skaņas pāraug gaisa uzbrukuma skaņās Kijivai 2022. gada 17. oktobrī, kad viens no pirmajiem ienaidnieka bezpilota lidaparātu reidiem pamodināja rīta galvaspilsētu un uzbruka pilsētas centrālajai daļai. Skaņdarba dinamisko daļu pārtrauc gaisa trauksmes skaņas, dodot cerību uz dzīves turpinājumu šī brīža realitātēs.

DARIA KALASHNIKOVA

Daria Kalašņikova ir ukraiņu māksliniece, dzimusi Donbasā. Akmens sāls ir otrā lielākā kalnrūpniecības nozare reģionā pēc oglēm. Tur, Bahmutas rajona pilsētā Soledāra, atrodas Ukrainas valsts uzņēmums “Artemsil”. Tas ir viens no pasaules lielākajiem uzņēmumiem, kas ražo galda sāli, to iegūst raktuvēs 300 metru dziļumā. Tajā pašā pilsētā, bet 50 metru dziļumā rok ģipsi.

Tāpēc Daria Kalašņikova savā mākslas projektā “Brīvības sāls” izmanto materiālus, kuriem ir dziļa emocionāla saikne ar dzimteni – sāli un ģipsi. Līdz ar Krievijas kara sākšanos Ukrainā, brīvības vērtību ukraiņiem ir ieguvusi arī sāls garšu. Tā ir asaru sāls, ko izlej tie, kas sēro, zaudējuši to okupācijas laikā. Sviedru sāls tiem, kuri katru dienu cīnās kaujas laukā par Ukrainas brīvību.

To asaru sāls, kas apraud upurus. Katrā cilvēka miesā ir brīvības sāls, tāpat kā katrai tautai ir savs brīvības iegūšanas stāsts. Bet šodien ukraiņi šo sāls kristālu ir padarījuši citiem skaidru.

MĀRCIS ZIEMIŅŠ

Latviešu dizaineris radījis darbu “ Brīvības cena”. Dzīvība, zeme un valoda ir vērtības, kuras ikdienu tiek pakļautas dažādām ietekmēm. Svarīgi ir “ izfiltrēt” jeb atlasīt vērtīgo no mazvērtīgā, paliekošo no prom ejošā, katru no šīm vērtībām liekot brīvības pamatā. Bet vai pašam pamatam ir brīvība?

Mākslinieks izveidojis trīs interaktīvus audeklus, kurā apmeklētāji, rada, godina un piemin. Valodas audekla veidošana piedalās ikviens rezidences apmeklētājs, ierunājot mikrofonā savu Brīvības stāstu, kas automātiski ar tinti zīmējas uz audekla un atstāj nospiedumus – balss kustina motoru, kurš velk līnijas vadoties pēc balss tembra un skaļuma. Zemes galdauta tapšanā apmeklētāji pilda audekla kabatas ar Ukrainas un Latvijas zemi, kas 7 metru instalācijā rotē, simboliski atgādinot par zemes piederību un tās mainību.

Savukārt, Dzīvības galdauta ideja realizācijā apmeklētāji piedalās katras izdzisušās ziedotās dzīvības godināšanā.

ASAKI

Jaunā ukraiņu māksliniece ASAKI uzstājas ar performanci BRĪVĪBA NAV BRĪVA (tulk. Freedom is not Free), kurā ir iesaistīta viņa pati, akvārijs un Ukrainas augsne, kas uz Rīgu tika nogādāta no visiem Ukrainas reģioniem, kur notika aktīvā karadarbība. Piemēram, leģendārā Čornobaivka Hersonas apgabalā tiek dēvēta par Ukrainas Bermudu trijstūri, jo tur 26 reizes trāpīts ienaidnieka mērķos, vai no Yahidne ciema Čerņigovas apgabalā Ukrainā, kur 2022. gada martā skolas pagrabā 27 dienas bija okupēti 286 cilvēki, kā rezultātā mira visjaunākais ieslodzītais cilvēks – 3 mēnešus vecs zīdainis.

Instalācija un mākslinieces performance ir aicinājums atcerēties tos, kuri par Ukrainas brīvību kara vētrā samaksāja savu cenu. ASAKI uzstājas dzīvajās performancēs, kā arī rada dažus mazus mākslas darbus ar priekšnesuma galveno ideju, kurus ir iespējams iegādāties tiešsaistes izsolē.

“Māksla ir mana domas BRĪVĪBA. Tā ir mana sacelšanās pret pasaules ABSURDU,” uzsver ASAKI.

TARAS HAIDA

Taras Haida ir jauna uzlecošā Ukrainas mākslas skatuves zvaigzne. Viņa mākslinieciskie centieni galvenokārt ir saistīti ar dziļu iedziļināšanos savā zemapziņā. Viņš strādās attālināti, jo nevar šķērsot robežu, kamēr vēl turpinās karš Ukrainā. Viņš rada digitālus mākslas darbus, un skatītāji Rīgā, Brīvības rezidencē un visā pasaulē to var vērot uz ekrāniem kā dzīvu priekšnesumu. Šī ir neticama iespēja izspiegot darba tapšanas procesu.

Rezidencē apskatāmi arī ukraiņu fotogrāfu Mariannas Shafro un Vitalii Yurasov foto darbi, kā arī jaunākās ukraiņu dokumentālistu filmas.