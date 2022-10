Harijs, Megana, Viljams un Keita pārsteidz iedzīvotājus ar negaidītu tikšanos pie Vindzoras pils

Princis Harijs un Megana Mārkla esot nolēmuši atjaunot labas attiecības ar saviem britu radiem – karalisko ģimeni. Saseksas hercogi esot gatavi spert pirmo soli, taču viņiem esot savi noteikumi.

Kā zināms, kopš Megana un Harijs pārcēlās uz Ameriku, laiku pa laikam viņi sniedza gan intervijas, gan citādi dalījās savās pārdomās par karaliskajā ģimenē piedzīvoto un viņu sacītais bieži vien nebija nekas glaimojošs Harija ģimenei.































Tomēr, izrādās, ka Saseksas hercogi esot gribējuši uzlabot attiecības ar prinča Harija vecmāmiņu – karalieni Elizabeti II, kura devās mūžībā šī gada 8.septembrī. Taču viņiem bijis nosacījums – viņi to darīšot tikai pēc tam, kad uz ekrāniem iznāks “NetFlix” dokumentālā filma par viņu abu ikdienu, kā arī – prinča Harija grāmata, kurā viņš rakstīšot par savu dzīvi. Šie bija un joprojām ir divi galvenie nosacījumi, lai izlīgtu ar Harija ģimeni.



























































“Tas viss ir par to, kāpēc viņi tagad ir Amerikā un no kā bijuši spiesti atteikties. Harija un Meganas atklāsmes paskaidrotu daudziem to, ko viņi nesaprot – kāpēc tā notika un vēl vairāk – kā ir šobrīd,” – izdevumam “The Telegraph” pastāstījis kāds prinča Harija draugs, kurš saprotamu iemeslu dēļ savu vārdu žurnālistiem neatklāja.









































































Tagad jau ir zināms, ka Harijs jau uzrakstītajos un redakcijā nodotajos grāmatas materiālos esot veicis dažas izmaiņas – to apgalvo vairāki avoti.













































“Vispār nāksies kardināli mainīt šo darbu. Harijs ļoti vēlas, lai šīs izmaiņas, ko viņš ieviesa pēc karalienes Elizabetes II došanās mūžībā, tiktu iekļauties. Taču, iespējams, ka ir jau par vēlu,” – medijiem sacījis draugs.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.