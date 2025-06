Princis Harijs saņem apbalvojumu "Dzīvā aviācijas leģenda"

FOTO. Princs Harijs “sūtījis” briesmīgu vēstījumu karalim – tas varētu viņus šķirt uz visiem laikiem Ieteikt







Kārtējais prinča Harija solis ir izraisījis kārtīgu rezonansi Lielbritānijas karaļnamā – tiek ziņots, ka viņš apsvēris atteikšanos no savas karaliskās izcelsmes uzvārda “Mauntbatens-Vinzors” un pāriet mātes uzvārdā “Spensers”, par to ziņo britu tabloīds The Sun.

Reklāma Reklāma

Šo domu viņš esot apspriedis ar savas mātes – princeses Diānas – brāli, grāfu Spenseru, kurš gan, pēc mediju ziņotā, ieteicis viņam no šāda soļa atturēties. Taču karaļnama eksperti uzskata – pat šāda iecere vien jau sūta skaidru vēstījumu visai karaļģimenei: Harijs vēlas būt brīvs no tās pavisam.

Karalisko lietu komentētājs Čārlzs Rejs izteicās: “Pavisam nesen Harijs publiski izteica vēlmi salabt ar tēvu un brāli, bet tagad viņš apsver uzvārda maiņu – tas rada ļoti pretrunīgu iespaidu. Ja viņš grib pilnībā norobežoties, tad karalim Čārlzam, iespējams, vajadzētu šo viņa vēlmi piepildīt – oficiāli pārtraukt ģimenes saites.”

Uzvārda maiņa – emocijas vai mārketings?

Citi karaļnama vērotāji spekulē – vai Harijs ar šo soli vēlējies godināt savu māti, no kuras vienmēr juties tuvāks, vai arī – vai tas nav kārtējais gājiens publicitātes nolūkos ASV?

Žurnāliste Sāra Hjūsona pauda: “Diānas dzimtas uzvārds “Spensere” ASV varētu būt komerciāli daudz spēcīgāks nekā “Mauntbatens-Vinzors”. Un, iespējams, Harijs jūtas emocionāli tuvāks tieši mātes dzimtai, jo, piemēram, Spensera ģimene piedalījās Invictus spēļu 10 gadu jubilejas pasākumā, bet neviena no karaļa ģimenes locekļiem – nē.”

Ja Harijs mainītu uzvārdu, arī viņa meita kļūtu par Lilibetu Diānu Spenseru, nevis Mauntbatenu-Vinzori.

Neskaidrības ap uzvārdiem turpinās

Pašlaik Harija un Meganas bērni lieto dubultuzvārdu Mauntbateni-Vinzori, kurā apvienoti karaļnama un prinča Filipa uzvārdi. Savukārt Megana savā “Netflix” šovā iesmaidīja, ka viņas uzvārds tagad esot vienkārši “Saseksa” – pēc titula.



























































































Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma