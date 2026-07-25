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Atver maku – drīzumā tajā var būt pavisam cita izskata nauda! Eiropas Centrālā banka plāno lielas pārmaiņas 0

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LA.LV
13:06, 25. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Eiropas Centrālā banka (ECB) atklājusi desmit finālistu dizaina priekšlikumus nākamajai eiro banknošu sērijai un aicina sabiedrību izteikt savu viedokli tiešsaistes aptaujā, kas būs pieejama līdz 2026. gada 21. septembrim, ziņo “Europe Says”.

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Izvēlētie priekšlikumi balstīti uz divām iepriekš ECB noteiktajām tēmām: “Eiropas kultūra” un “Upes un putni”. Tie tapuši Eiropas mēroga dizaina konkursā, kurā tika saņemti vairāk nekā 1200 pieteikumu no grafiskajiem dizaineriem. 25 dizaineri tika uzaicināti izstrādāt priekšlikumus vienai vai abām konkursa tēmām. Pēc tam neatkarīga 21 eksperta žūrija – ko izvirzīja eirozonas valstu centrālās bankas un kuras sastāvā bija speciālisti no grafiskā dizaina, komunikācijas, neirozinātnes, vēstures un citām jomām – izvēlējās desmit finālistu darbus.

“Eiro banknotes ir kas vairāk nekā tikai maksāšanas līdzeklis – tās ir viens no taustāmākajiem Eiropas simboliem,” sacīja ECB prezidente Kristīne Lagarda. “Ar dizainu, kas apvieno skaistumu un nozīmi, tās stiprinās mūsu kopīgo identitāti.”

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Tagad ikviens Eiropas iedzīvotājs var piedalīties tiešsaistes aptaujā par atlasītajiem dizainiem. Paralēli neatkarīgs pētījumu uzņēmums veiks atsevišķu aptauju starp reprezentatīvu eirozonas iedzīvotāju izlasi, izmantojot tos pašus jautājumus. ECB plāno publicēt ziņojumu par abu aptauju rezultātiem pēc tam, kad būs izvēlēts galīgais dizaina koncepts.

Paredzams, ka ECB Padome uzvarējušo dizaina priekšlikumu izvēlēsies aptuveni 2026. gada beigās. Lēmums tiks pieņemts, ņemot vērā žūrijas secinājumus, tehnisko izvērtējumu un abu sabiedrības aptauju rezultātus. Pēc dizaina izvēles tas tiks vēl pilnveidots un testēts pirms banknošu ražošanas uzsākšanas.

Jaunās sērijas banknotes apgrozībā varētu nonākt turpmākajos gados. Šī būs pirmā pilnīgā eiro banknošu dizaina maiņa kopš to ieviešanas 2002. gadā.

Kā norādīja ECB Valdes loceklis Pjēro Čipolones, banknošu pārveide ir daļa no Eurosistēmas ilgtermiņa centieniem nodrošināt, lai skaidra nauda arī turpmāk būtu drošs, efektīvs un iedzīvotājiem saprotams maksāšanas līdzeklis, vienlaikus saglabājot cilvēku piekļuvi publiskajai naudai un tiesības izvēlēties sev piemērotāko maksāšanas veidu.

Jaunajā banknošu sērijā tiks iekļauti uzlaboti drošības elementi, lai atvieglotu to autentiskuma pārbaudi un uzlabotu pieejamību, tostarp cilvēkiem ar redzes traucējumiem. ECB arī vēlas samazināt banknošu ietekmi uz vidi, palielinot to izturību un izmantojot ilgtspējīgākus materiālus un ražošanas procesus.

Apskatīt jaunos dizainus un novērtēt tos vari šeit.

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