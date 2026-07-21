“Vienkārši aizej!” Laima Vaikule publiski uzrunā Putinu un pasaka, ko viņam vajadzētu darīt 1
Latviešu dziedātāja Laima Vaikule publiski vērsusies pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina, aicinot viņu izbeigt karu Ukrainā. Savus uzskatus māksliniece pauda podkāstā “Mēs izdzīvosim”, kurā runāja gan par karu, gan Krievijas sabiedrības attieksmi pret notiekošo.
Vaikule pauda pārliecību, ka karš nes tikai postu un ciešanas, turklāt, pēc viņas domām, tas kaitē arī pašam Putinam.
Sarunas laikā Vaikule pievērsās arī drošības situācijai Baltijas valstīs. Viņa norādīja, ka Krievijas uzbrukuma gadījumā būtu gatava aizstāvēt savu valsti arī ar ieroci rokās.
Māksliniece vērsās arī pie tiem Krievijas iedzīvotājiem, kuri atbalsta karu vai samierinās ar tā sekām. Viņa kritizēja, viņasprāt, izplatīto attieksmi, ka jebkādas grūtības vienkārši jāiztur.
“Es tagad skatos ziņas, un viss ir tā: “Krievija, mēs izdzīvosim! Nebūs maizes, nebūs benzīna – mēs izdzīvosim.” Kāpēc jūs vispār vēlaties par to uztraukties?” retoriski jautāja Vaikule.
Dziedātāja jau iepriekš vairākkārt publiski nosodījusi Krievijas sākto karu Ukrainā un paudusi atbalstu Ukrainai.