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“Vienkārši aizej!” Laima Vaikule publiski uzrunā Putinu un pasaka, ko viņam vajadzētu darīt 1

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LA.LV
14:24, 21. jūlijs 2026
Viedokļi

Latviešu dziedātāja Laima Vaikule publiski vērsusies pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina, aicinot viņu izbeigt karu Ukrainā. Savus uzskatus māksliniece pauda podkāstā “Mēs izdzīvosim”, kurā runāja gan par karu, gan Krievijas sabiedrības attieksmi pret notiekošo.

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Vaikule pauda pārliecību, ka karš nes tikai postu un ciešanas, turklāt, pēc viņas domām, tas kaitē arī pašam Putinam.

“Tagad nav nepieciešams cīnīties. Vienkārši aizej. Pavadi piecus gadus mierīgi savā vasarnīcā, un tu nodzīvosi līdz 120 gadiem. Kāpēc tas viss? Tas saīsina tavu dzīvi,” sacīja dziedātāja.
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Sarunas laikā Vaikule pievērsās arī drošības situācijai Baltijas valstīs. Viņa norādīja, ka Krievijas uzbrukuma gadījumā būtu gatava aizstāvēt savu valsti arī ar ieroci rokās.

Māksliniece vērsās arī pie tiem Krievijas iedzīvotājiem, kuri atbalsta karu vai samierinās ar tā sekām. Viņa kritizēja, viņasprāt, izplatīto attieksmi, ka jebkādas grūtības vienkārši jāiztur.

“Es tagad skatos ziņas, un viss ir tā: “Krievija, mēs izdzīvosim! Nebūs maizes, nebūs benzīna – mēs izdzīvosim.” Kāpēc jūs vispār vēlaties par to uztraukties?” retoriski jautāja Vaikule.

Dziedātāja jau iepriekš vairākkārt publiski nosodījusi Krievijas sākto karu Ukrainā un paudusi atbalstu Ukrainai.

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