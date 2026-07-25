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Ne tikai labākai redzei: 5 svarīgi iemesli, kāpēc noteikti jādzer burkānu sula 0

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LA.LV
13:46, 25. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Zaļie dārzeņu kokteiļi jau ilgstoši tiek uzskatīti par veselīga dzīvesveida simbolu, taču arī oranžajiem dzērieniem ir savas priekšrocības. Burkānu sula satur koncentrētu daudzumu vairāku organismam svarīgu uzturvielu – īpaši beta-karotīnu, kāliju un C vitamīnu.

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Uztura speciāliste un augu valsts uztura eksperte Ketrīna Peresa portālā Prevention.com norāda, ka burkānu sula var būt īpaši noderīga cilvēkiem, kuri ikdienā neapēd pietiekami daudz dārzeņu. Tomēr speciālisti arī uzsver – ja iespējams, priekšroka jādod veseliem dārzeņiem, jo sulā šķiedrvielu ir mazāk.

Kas atrodams vienā glāzē burkānu sulas?

Saskaņā ar ASV Lauksaimniecības departamenta (USDA) datiem viena glāze konservētas burkānu sulas satur aptuveni:

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94 kalorijas;
2 gramus olbaltumvielu;
22 gramus ogļhidrātu;
2 gramus šķiedrvielu;
9 gramus dabīgo cukuru;
20 miligramus C vitamīna;
2260 mikrogramus A vitamīna;
21 900 mikrogramus beta-karotīna;
37 mikrogramus K vitamīna;
689 miligramus kālija.

Salīdzinājumam – viena glāze sagrieztu burkānu satur mazāk kaloriju (ap 50 kalorijām), vairāk šķiedrvielu (ap 3 gramiem), taču mazāku daļu atsevišķu vitamīnu, jo sula ir koncentrētāks produkts.

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