Ne tikai labākai redzei: 5 svarīgi iemesli, kāpēc noteikti jādzer burkānu sula 0
Zaļie dārzeņu kokteiļi jau ilgstoši tiek uzskatīti par veselīga dzīvesveida simbolu, taču arī oranžajiem dzērieniem ir savas priekšrocības. Burkānu sula satur koncentrētu daudzumu vairāku organismam svarīgu uzturvielu – īpaši beta-karotīnu, kāliju un C vitamīnu.
Uztura speciāliste un augu valsts uztura eksperte Ketrīna Peresa portālā Prevention.com norāda, ka burkānu sula var būt īpaši noderīga cilvēkiem, kuri ikdienā neapēd pietiekami daudz dārzeņu. Tomēr speciālisti arī uzsver – ja iespējams, priekšroka jādod veseliem dārzeņiem, jo sulā šķiedrvielu ir mazāk.
Kas atrodams vienā glāzē burkānu sulas?
Saskaņā ar ASV Lauksaimniecības departamenta (USDA) datiem viena glāze konservētas burkānu sulas satur aptuveni:
94 kalorijas;
2 gramus olbaltumvielu;
22 gramus ogļhidrātu;
2 gramus šķiedrvielu;
9 gramus dabīgo cukuru;
20 miligramus C vitamīna;
2260 mikrogramus A vitamīna;
21 900 mikrogramus beta-karotīna;
37 mikrogramus K vitamīna;
689 miligramus kālija.
Salīdzinājumam – viena glāze sagrieztu burkānu satur mazāk kaloriju (ap 50 kalorijām), vairāk šķiedrvielu (ap 3 gramiem), taču mazāku daļu atsevišķu vitamīnu, jo sula ir koncentrētāks produkts.