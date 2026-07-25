Sevastopole, Krima

Atgriešanās pagātnē! Krimā masveidā uz ielām uzstāda pārējā pasaulē jau sen aizmirstas sakaru ierīces 0

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LA.LV
14:23, 25. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Okupētā Krima 2026. gada vasarā piedzīvo strauju civilās infrastruktūras un ekonomikas pasliktināšanos. Pussalas pilsētās un lauku rajonos ilgstošu elektroenerģijas padeves pārtraukumu un sakaru sabrukuma dēļ sāktas bezprecedenta darbības – ielās tiek uzstādīti fiksētie taksofoni, lai iedzīvotāji spētu vismaz izsaukt avārijas dienestus.

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Vienlaikus loģistikas krahs un degvielas trūkums izraisījis rekordaugstu cenu kāpumu un tukšus veikalu plauktus.

Saskaņā ar ziņojumiem no okupētās pussalas, piecās pilsētās – Džankojā, Jevpatorijā, Kerčā, Armjanskā un Janij Kapu – sākta stacionāro sakaru punktu izvietošana. Kopumā uzstādītas 24 ierīces, kas paredzētas policijas, ātrās palīdzības, gāzes dienesta un glābēju izsaukšanai situācijās, kad pilnībā pazūd mobilais tīkls un elektroenerģija, vēstīts portālā Suspilne.media.

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Džankojā un Janij Kapu uzstādīti 5 taksofoni, Armjanskā un Jevpatorijā – 6, bet Kerčā – 2. Pretošanās kustības “Dzeltenā lente” aktīvisti norāda, ka šādu tehnoloģiju atgriešanās pilsētu ielās skaidri apliecina civilās infrastruktūras pilnīgu nespēju funkcionēt mūsdienīgiem apstākļiem atbilstošā līmenī.

Krīze skārusi arī citus dienestus. Pasta operators “Krimas pasts” paziņojis par būtiskiem darba ierobežojumiem degvielas trūkuma dēļ. Daudzas nodaļas ir slēgtas, tiek aizkavēta pensiju izmaksa skaidrā naudā, kā arī samazinātas algas darbiniekiem.

Pārtikas cenas sniedzas mākoņos

Līdztekus sakaru un elektrības krīzei pussalā fiksēts straujš pamatpreču cenu pieaugums. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu cenas dažām preču grupām pieaugušas no 10% līdz pat 100%, taču visstraujākais kāpums novērots tieši pēdējā mēneša laikā.

Sociālajos tīklos iedzīvotāji pauž sašutumu par ikdienas tēriņiem: cukura cena sasniegusi 122 rubļus par kilogramu; dzeramais ūdens pussalā kļuvis dārgāks par gāzētajiem dzērieniem; cūkgaļas un vistas filejas cenas pieaugušas par vairākiem desmitiem procentu īsā laika posmā. Maize piedzīvojusi jau otro cenu kāpumu mēneša laikā.

Eksperti skaidro, ka galvenais cenu lēciena cēlonis ir loģistikas ceļu sabrukums. Piegādes caur Krimas tiltu un prāmju satiksmi ir apgrūtinātas vai apturētas, un pārvadātāji spiesti izmantot garākus, bīstamākus un dārgākus maršrutus caur citām okupētajām teritorijām.

Tukši plaukti un veikalu slēgšana

Ilgstošie elektrības pārtraukumi, kas dažos rajonos atsevišķām ēkām un apkaimēm ilgst no 8 līdz 10 dienām, padara neiespējamu pārtikas uzglabāšanu. Veikalos nedarbojas ledusskapji, kas īpaši smagi skāris piena produktu un saldēto preču tirdzniecību.

Daudzi mazie un vidējie veikali lauku apvidos un mazākās pilsētās spiesti pārtraukt darbu, jo nespēj segst ģeneratoru darbināšanas izmaksas. Darbinieki tiek nosūtīti beztermiņa atvaļinājumos vai atlaisti.

Noskaņojums sabiedrībā

Pussalas iedzīvotāju vidū aug neapmierinātība ar okupācijas varas iestāžu nespēju risināt samilzušās problēmas. Novērotāji norāda, ka sabiedrības noskaņojums mainās.

Daļa iedzīvotāju paudusi atziņu, ka dzīve pirms kara un okupācijas bijusi nesalīdzināmi labāka un drošāka.

Citi pussalas sabrukumu un pieaugošo krīzi uztver kā zīmi, ka okupācijas režīms tuvojas beigām un Krima drīzumā varētu tikt atbrīvota.

Speciālisti brīdina: ja elektroenerģijas, degvielas un loģistikas problēmas netiks atrisinātas tuvākajā laikā, Krima var saskarties ne tikai ar tālāku cenu pieaugumu, bet arī ar reālu atsevišķu pārtikas produktu deficītu.

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