NATO mācības &#8220;Steadfast Dart 2025&#8221; Rumānijā.
NATO mācības “Steadfast Dart 2025” Rumānijā.
Foto: EPA/SCANPIX

Spriedze pie NATO robežas pieaug: Rumānija otro dienu pēc kārtas notriec dronu 0

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LETA
13:18, 25. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Rumānijā sestdien jau otro dienu pēc kārtas notriekts bezpilota lidaparāts, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā, un tas ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā, paziņoja Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Miruca.

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Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 plkst. 8.34 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku, notrieca bezpilota lidaparātu, kas “nelikumīgi bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā”, platformā “Facebook” ierakstīja Miruca.

Drons notriekts Donavas deltā netālu no robežas ar Ukrainu, viņš piebilda.

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Jau ziņots, ka piektdien Rumānijas iznīcinātājs F-16 notrieca valsts gaisa telpā ielidojušu dronu 116 kilometrus no galvaspilsētas Bukarestes. Tā bija pirmā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad Rumānijas gaisa telpā tika notriekts drons.

Ukrainas kara laikā Rumānijā desmitiem reižu fiksēta dronu ielidošana, taču līdz šim neviens no tiem nebija notriekts.

Rumānijas austrumu pilsētā Galacā maijā Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu mājā, ievainojot divus cilvēkus.

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