Varbūt tas būs burkāna un pātagas aspekts? Ralfs Nemiro par daudzdzīvokļu namu problēmām, kas atklājas šajā salā
Aukstais janvāris daudziem kalpojis kā skarba mācība – ja mājoklis nav siltināts, apkures rēķini būs augsti. Šī pieredze atgādina, cik būtiski ir ieguldīt energoefektivitātē, lai nākotnē izvairītos no augstām izmaksām ziemas spelgonī.
Jurists un bijušais ekonomikas ministrs (2019-2020) Ralfs Nemiro TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta, ka vienmēr ir runāts par to, cik svarīgi ir siltināt daudzdzīvokļu mājas. Tomēr PSRS laikā tas netika darīts, jo tolaik energoresursu vērtība bija tuvu nullei. Savukārt šobrīd energoresursi ir dārgi – siltinātām mājām būs viens rēķins, bet nesiltinātām – pavisam cits.
Viņš norāda: “Varbūt tas būtu kaut kādā veidā burkāna un pātagas aspekts, lai turpinātu cilvēkus aģitēt uz siltināšanu.”
