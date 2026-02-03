Varbūt tas būs burkāna un pātagas aspekts? Ralfs Nemiro par daudzdzīvokļu namu problēmām, kas atklājas šajā salā 0

LA.LV
21:12, 3. februāris 2026
Viedokļi

Aukstais janvāris daudziem kalpojis kā skarba mācība – ja mājoklis nav siltināts, apkures rēķini būs augsti. Šī pieredze atgādina, cik būtiski ir ieguldīt energoefektivitātē, lai nākotnē izvairītos no augstām izmaksām ziemas spelgonī.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Kokteilis
Viņi paši sev apgrūtina dzīvi: zodiaka zīmes, kas bieži pieņem sliktus lēmumus
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
Lasīt citas ziņas

Jurists un bijušais ekonomikas ministrs (2019-2020) Ralfs Nemiro TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta, ka vienmēr ir runāts par to, cik svarīgi ir siltināt daudzdzīvokļu mājas. Tomēr PSRS laikā tas netika darīts, jo tolaik energoresursu vērtība bija tuvu nullei. Savukārt šobrīd energoresursi ir dārgi – siltinātām mājām būs viens rēķins, bet nesiltinātām – pavisam cits.

Viņš norāda: “Varbūt tas būtu kaut kādā veidā burkāna un pātagas aspekts, lai turpinātu cilvēkus aģitēt uz siltināšanu.”

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nu, pasakiet, ko sievietes nevar. Visu viņas var!” Soctīklos klīst mednieku stāstiņi par veiksmi granulu pirkšanā
Labas ziņas visiem “Rīgas ūdens” klientiem – aukstā janvāra dēļ gaidāmas būtiskas izmaiņas
Apkures izmaksas atšķirībā no algām aug kā sēnes pēc lietus: iedzīvotāji, visticamāk, varēs saņemt pabalstu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.