FOTO. Tik pasakainu skatu nevarēja laist garām! Latvijas debesīs krāšņi uzmirdz ziemeļblāzma 0
Neskatoties uz lielo aukstumu, cilvēki nelaida garām iespēju redzēt ārkārtīgi skaistu un izteiksmīgu ziemeļblāzmu, kas aizvadītajā naktī priecēja Latvijas debesis.
Sociālajos tīklos cilvēki dalījušies ar unikāli skaistajām fotogrāfijām un video fragmentiem. Kāds rakstīja, ka, lai gan rokas un kājas nosala, tas esot bijis tā vērts.
Visbiežāk ziemeļblāzmas var novērot pavasarī un rudenī, bet krietni retāk — ziemā un vasarā.
Lūk, cik krāšņi uzmirdzēja ziemeļblāzma Latvijā 19.janvārī!
Ļoti skaista #ziemeļblāzma pic.twitter.com/Ozc1cKHLLn
— Dainis Rudovics (@GovsDakters) January 19, 2026
Ziemeļblāzma un meteors no meteoru stacijas AMS270, Burtniekos. pic.twitter.com/3pZ3Vvk7re
— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) January 20, 2026
Šī gada pirmā ziemeļblāzma ieradās ar skaistu uznācienu, lai gan rokas un kājas bija nosalušas, bet bija to vērts doties lūkoties.😊🌌🥶@boms_tricis @DelfiLV @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @TV3zinas @TVNET_zinas @_SpaceWeather_ @lsmlv @AuroraNotify pic.twitter.com/B0Z3N6iRl8
— agris ievins (@AgrisIevins) January 19, 2026
Nū-u-ū? Kurš tomēr labprātīgi nosala? Tas es! Bet tas brīdis, kad ziemeļblāzma strauji forsēja dienvidus, bija tik jaudīgs! Dulla enerģija… A vēl kroņa fluktācijas/pulsācijas! Kad blāzma strauji izkrīt dziļākos slāņos un asi paraujas atpakaļ. Tam gan jau savs termins ir. pic.twitter.com/tAKNKgziS1
— Rendija (@Rendija) January 19, 2026
Sagaidīju!!!#ziemeļblāzma pic.twitter.com/E1cGwiNftO
— Renate (@renatelz) January 19, 2026
Šonakt tiešām spēcīga ziemeļblāzma pic.twitter.com/aizz8QWaGD
— Martins (@mezhavecis) January 19, 2026
Ziemeļblāzma pie Liepājas šovakar. pic.twitter.com/HyyMCtrGe2
— Guntars Stinka (@GuntarsStinka) January 19, 2026
Skats uz ziemeļblāzmu caur miglu pic.twitter.com/GWRHyQAtDm
— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) January 20, 2026