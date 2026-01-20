Foto: “X” @Rendija; @GovsDakters; @AgrisIevins

FOTO. Tik pasakainu skatu nevarēja laist garām! Latvijas debesīs krāšņi uzmirdz ziemeļblāzma 0

LA.LV
8:04, 20. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Neskatoties uz lielo aukstumu, cilvēki nelaida garām iespēju redzēt ārkārtīgi skaistu un izteiksmīgu ziemeļblāzmu, kas aizvadītajā naktī priecēja Latvijas debesis.

Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm – 7 latviešu vārdu īpašniecēm 2026. gads solās būt īpaši veiksmīgs 7
“Mūsdienu pieeja izglītībai ir pilnīga miskaste!” Vecāki ceļ trauksmi par notiekošo haosu skolās un atzīst, ka viss jau ir “noriebies”
Lasīt citas ziņas

Sociālajos tīklos cilvēki dalījušies ar unikāli skaistajām fotogrāfijām un video fragmentiem. Kāds rakstīja, ka, lai gan rokas un kājas nosala, tas esot bijis tā vērts.

Visbiežāk ziemeļblāzmas var novērot pavasarī un rudenī, bet krietni retāk — ziemā un vasarā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes
“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami
“Jūsu automašīna ir meklēšanā!” CSDD tehniskajā apskatē ģimeni sagaida negaidīts pārsteigums

Lūk, cik krāšņi uzmirdzēja ziemeļblāzma Latvijā 19.janvārī!

LA.LV Aptauja

Vai tu arī redzēji ziemeļblāzmu?

  • Nezināju, ka būs tāda iespēja

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Neparasti spilgta un krāsaina! Latvieši iemūžina šīvakara ziemeļblāzmu
FOTO. Pacel acis uz augšu – gaidāms īsts debesu šovs! Plosās spēcīga magnētiskā vētra
Saule plosās. Sakaru traucējumi teju visos kontinentos – kas notiks tālāk?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.