FOTO: Ekrānšāviņi/ LA.LV kolāža

“Redzēju cilvēku ar lāpstu, bet viņš izmisis stāvēja!” Ogrēniešiem sniega dēļ jāriskē ar savu dzīvību 0

LA.LV
12:14, 4. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Ziema beidzot ir klāt, taču jau pirmās sniega kupenas izgaismo pašvaldību nespēju pilnvērtīgi uzturēt ceļus un ietves. Iedzīvotāji sūdzas, ka jāstaigā pa neizbrienamiem posmiem, bieži riskējot ar savu drošību.

Putinam pietuvinātais miljardieris Deripaska atklāj, ka Krievijai būs sāpīgas sekas, ja ASV paplašinās ietekmi Venecuēlā
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Kokteilis
Karmiskie parādi: 12 pazīmes, ka, iespējams, jūs maksājat par savu senču grēkiem 4
Lasīt citas ziņas

“Tie, kas atbild par ietvju tīrību! Posms aiz Ogres pansionāta uz kapu pusi nav tīrīts vispār. Ar ratiem jāiet pa ielas malu, riskējot ar savu dzīvību! Tur pat ar kājām nevar izbrist! Vai tiešām liekas, ka tur nav iedzīvotāju?” — Ogres iedzīvotāju “Facebook” lapā raksta Inta.

Viņas pievienotajos foto redzams, kā gājēji sniegoto ceļu malās iestaigājuši taciņas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena
Horoskopi no 5. līdz 11. janvārim. Ļoti labvēlīgs laiks jebkādu ideju īstenošanai
“Te stāsts nav par gāzi…” Cilvēki dalās savās versijās par vainīgo Torņakalna traģēdijā

Izrādās, šajā posmā gājēju celiņu nav. Kāds komentētājs norāda: “Līdz ar to tiek uzkopta tikai braucamā daļa, kas ir diezgan šaura. Tur bieži brauc arī kravas automašīnas, un, kad tās brauc garām gājējiem, ir jākāpj uz ceļmalās kupenās.”

Inga norāda, ka agrāk šo posmu tīrījusi apbrīnojama jauna sieviete: “Katru rītu viņa strādāja, un vienmēr viss bija tīrs. Bet nu jā, izskatās, ka atrada labāku darbu… pēc tam jau arvien nekoptāks, nekoptāks… un tagad šāds…”

Savukārt Judīte pauž, ka šis posms esot tīrs. Turklāt to tīra cilvēks ar lāpstu, ne ar tehniku: “Tas celiņš vienmēr ir super sakopts! Arī šajās dienās redzēju tur cilvēku ar lāpstu, bet viņš izmisis stāvēja, ne šķūrēja! Sniegs baigi smags, domāju, sētnieks ziņoja traktoriņam, jo tādu posmu nespēj pieveikt ar lāpstu! Bet ir taču brīvdienas.”

Arī LA.LV novēroja ko līdzīgu – šoseju malā ir sabiedrisko transportu pieturas, bet tās ir vienās kupenās. Ceļu tīrītāju tehnika notīra ceļa braucamo daļu, bet pie pieturas klāt tikt nav iespējams.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Četrgadīgais puisītis viens lēkāja tumsā pa braucamo daļu,” ogrēniete satraucas par pilsētā pamestajiem bērniem
Ogres novadā notikusi traģiska autoavārija: ir bojāgājušie un ievainotie
Vai Ogrē turpinās valdīt Helmanis? Trīs stundas garās debates noslēgušās ar lēmumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.