Ziema beidzot ir klāt, taču jau pirmās sniega kupenas izgaismo pašvaldību nespēju pilnvērtīgi uzturēt ceļus un ietves. Iedzīvotāji sūdzas, ka jāstaigā pa neizbrienamiem posmiem, bieži riskējot ar savu drošību.
“Tie, kas atbild par ietvju tīrību! Posms aiz Ogres pansionāta uz kapu pusi nav tīrīts vispār. Ar ratiem jāiet pa ielas malu, riskējot ar savu dzīvību! Tur pat ar kājām nevar izbrist! Vai tiešām liekas, ka tur nav iedzīvotāju?” — Ogres iedzīvotāju “Facebook” lapā raksta Inta.
Viņas pievienotajos foto redzams, kā gājēji sniegoto ceļu malās iestaigājuši taciņas.
Izrādās, šajā posmā gājēju celiņu nav. Kāds komentētājs norāda: “Līdz ar to tiek uzkopta tikai braucamā daļa, kas ir diezgan šaura. Tur bieži brauc arī kravas automašīnas, un, kad tās brauc garām gājējiem, ir jākāpj uz ceļmalās kupenās.”
Inga norāda, ka agrāk šo posmu tīrījusi apbrīnojama jauna sieviete: “Katru rītu viņa strādāja, un vienmēr viss bija tīrs. Bet nu jā, izskatās, ka atrada labāku darbu… pēc tam jau arvien nekoptāks, nekoptāks… un tagad šāds…”
Savukārt Judīte pauž, ka šis posms esot tīrs. Turklāt to tīra cilvēks ar lāpstu, ne ar tehniku: “Tas celiņš vienmēr ir super sakopts! Arī šajās dienās redzēju tur cilvēku ar lāpstu, bet viņš izmisis stāvēja, ne šķūrēja! Sniegs baigi smags, domāju, sētnieks ziņoja traktoriņam, jo tādu posmu nespēj pieveikt ar lāpstu! Bet ir taču brīvdienas.”
Arī LA.LV novēroja ko līdzīgu – šoseju malā ir sabiedrisko transportu pieturas, bet tās ir vienās kupenās. Ceļu tīrītāju tehnika notīra ceļa braucamo daļu, bet pie pieturas klāt tikt nav iespējams.
