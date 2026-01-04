Finanses ikdienā dažbrīd var būt satraucošs temats. Jau tā teju katru dienu dzirdam par inflāciju, dārgo pārtiku un dzīvošanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Vēl satraucošāks var būt ziņa no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par nodokļu lietām. Tomēr, satraukumam nav pamata, ja ir zināšanas. Lasītājas Ievas situācija ataino ikdienišķu situāciju – vai kopīpašuma iegādei, pārskaitot dzīvesbiedram vairākus tūkstošus, kādam būs jāmaksā nodokļi?
Ieva mums raksta: “Dzīvoju kopā ar vīrieti (neesam precējušies), taču esam nolēmuši veikt kopīgu lielāku pirkumu (iegādāties zemi). Ilgi esam gājuši uz šo sapni, krājuši naudu, bet nu esam gatavi pirkumam. Esmu sakrājusi 8 tūkstošus eiro. Zeme tiks pirkta uz drauga vārda. Tagad savus 8 tūkstošus eiro, lai mēs varētu veikt pirkumu, man jāieskaita draugam, kurš veiks pirkumu. Vai tas nozīmē, ka VID man piesiesies par šo pārskaitījumu un man var gadīties maksāt par to nodokļus? Varbūt varu jau laikus VID iesniegt informāciju par šo darījumu, lai nav jāpiedzīvo nepatīkamais pārsteigums deklarācijas iesniegšanas brīdī?”
Lai rastu atbildes uz Ievas jautājumiem, sazinājos ar Valsts ieņēmuma dienestu.
Nodoklis jāmaksā nebūs, bet jāsaglabā pierādījumi par pirkumu
VID Sabiedrisko attiecību daļas pārstāvji skaidro: “Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja persona saņem naudas pārskaitījumu no citas fiziskas personas, kurš nav viņas laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei, tad ar nodokli neapliekamais limits ir 1425 eiro gadā no viena cilvēka. Summu, kas pārsniedz 1425 eiro gadā, saņēmējam ir pienākums deklarēt Gada ienākumu deklarācijā, piemērojot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi (25,5% gada ienākuma daļai līdz 105 300 eiro, 33% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 105 300 eiro).
Konkrētajā gadījumā, pieņemot, ka personai ar draugu ir kopīga mājsaimniecība, un pārskaitījums uz personas kontu domāts kopīga pirkuma finansēšanai, tad IIN draugam nebūs jāmaksā (ienākums pēc būtības neveidosies), taču viņam ir jāspēj to dokumentāli pierādīt (līgums, maksājuma mērķis, pirkuma līgums). Arī bankas pārskaitījuma maksājuma mērķī jānorāda informāciju pēc būtības, kādam mērķim konkrētie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti, piemēram, nauda kopīga īpašuma iegādei, mājsaimniecībai vai tml.”
