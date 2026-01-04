Saslimt mūsdienās ir dārgi. Ja jālabo zobi, tad ir pavisam traki, jo parasti tas izmaksā vairāk nekā plānots. Kāds tētis sociālajos tīklos pievērsis citu uzmanību, norādot, ka nu jau arī higiēnists vairs neesot bezmaksas.
“Piecus gadus vecam bērnam zobu pārbaude, vienā minimāls kariess esot redzēts, lai salabotu bez narkozes- 65 eiro. Tagad kvotu vairs neesot. Ja pieaugušajam higiēnists maksā 80 eiro, kā bērnam var maksāt 65?” vīrietis jautā.
Mums esot bezmaksas medicīna bērniem. Nopietni?
5 gadniekam zobu pārbaude, redz vienā minimālu kariesu. Salabo bez narkozes. 65€ !
Novembris, kvotu vairs neesot.
Jūs VM galīgi esat sapimpojušies?
Pieaugušam zobu higiēna visa mute 80€. Bērnam piena zobiņš 65€
Kā???
— Dieva Suns 🇱🇻🇪🇺 (@DievaSuns) November 19, 2025
Jautājam Nacionālajam Veselības dienestam, kāpēc valstī, kur bērniem zobārsts ir bez maksas, ir jāmaksā tik dārgi par it kā bezmaksas pakalpojumu.
“Bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek nodrošināti valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi. Reizi gadā bērniem tiek apmaksāta arī zobu higiēna – 2 līdz 18 gadu vecumā. Divas reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā. Vienlaikus bērniem līdz 18 gadu vecumam apmaksā arī pirmreizēju ortodontisko konsultāciju. Iedzīvotājiem iedzimtu sejas–žokļu šķeltņu gadījumā, tai skaitā smagu žokļu–sejas defo rmāciju gadījumos ortodontisko ārstēšanu apmaksā vecumā līdz 25 gadiem.
Informācija par visām ārstniecības iestādēm ir pieejama www.rindapiearsta.lv vai zvanot pa NVD Klientu apkalpošanas centra bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Ja pacients/vecāki ar bērnu vēršas ārstniecības iestādē, kurai nav noslēgts līgums ar NVD, vai veic pierakstu maksas pakalpojuma saņemšanai (par ko jāsaņem informācija pieraksta veikšanas brīdī), tad samaksa ir jāveic atbilstoši konkrētās ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.
Gadījuma atbilstību akūtam stāvoklim izvērtēs zobārsts. Pakalpojuma sniegšana akūtā gadījumā tiek sniegta bez iepriekšējā pieraksta – “dzīvās rindas” kārtībā.
Valsts apmaksāta palīdzība tiek sniegta tikai gadījumos, ja bērnam ir:
1. akūtas, nepārejošas zobu sāpes;
2. vaiga vai/un smaganu tūska;
3. zoba trauma.
Zobārstniecības pakalpojumu finansējums 2025. gadam kopumā plānots 34 075 275 eiro apmērā (tik pat, cik 2024. gadam).
Atbildot par situāciju ar pierakstu konkrētā mēnesī – ja vienā pakalpojumu sniegšanas vietā ir gara gaidīšanas rinda valsts apmaksāta zobārstniecības vai zobu higiēnas pakalpojuma saņemšanai, ieteicams interesēties par pieraksta iespējām citā iestādē, kurā rindas nav vai tā ir mazāka (informācija par visām līgumiestādēm: www.rindapiearsta.lv vai zvanot 80001234).
Jāatzīmē arī tas, ka pakalpojumu sniedzējiem, kuriem gada nogalē jau izveidojies pilns pieraksts, ir jāpiedāvā pacientam veikt pierakstu plānveida pakalpojuma saņemšanai uz nākamo gadu.
Nacionālā veselības dienesta pārziņā nav veselības aprūpes nozares maksas pakalpojumi. Saņemot valsts apmaksātus zobārstniecības vai zobu higiēnas pakalpojumus, bērniem nav jāveic maksājumi.
Šī finansējuma ietvaros ir palielinājies valsts apmaksāto apmeklējumu skaits, kā arī tika izveidota 31 jauna manipulācija, atbilstoši kurām valsts maksā ārstniecības iestādēm par pakalpojumu sniegšanu, kā arī 11 esošām manipulācijām tika palielināti tarifi.
Mūsdienās liels uzsvars tiek vērsts endodontijas jomas izpētei un pilnveidošanai. Tieši tāpēc, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un jaunu zobārstniecības produktu ieviešanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā, NVD lielākās izmaiņas zobārstniecības manipulāciju sarakstā ir veicis endodontijas jomā, ietverot manipulācijās sakņu kanālu apstrādi ar rotējošajiem instrumentiem un saknes kanālu revitalizāciju zobiem ar nenoformētām saknēm. Veicot sarežģītu zobu sakņu kanālu ārstēšanu, nepieciešams pielietot mikroskopu, kas nodrošina zobu ārstēšanu ar visaugstāko precizitāti lielā palielinājumā. Lai veicinātu zobu sakņu kanālu ārstēšanā pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas, NVD papildus ir izveidojis jaunu manipulāciju “Piemaksa par darbu ar mikroskopu (60min)”.
Lai samazinātu zobu kariesa attīstības risku bērniem un nodrošinātu papildus profilaktisku aizsardzību, no valsts budžeta līdzekļiem ir apmaksāta jauna manipulācija – “Silanti zobu pārklāšanai vienam zobam”, kā arī ir veikts tarifa pārrēķins manipulācijai “Zobu virsmas pārklāšana ar fluorīda laku”,” informē Nacionālā Veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga.