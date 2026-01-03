“Tā ir pilnīgi tukša un bezjēdzīga lieta,” Arnis Kaktiņš visai kritiski vērtē reemigrācijas pasākumus valstī 0

LA.LV
0:04, 4. janvāris 2026
Viedokļi

Reemigrantu atgriešana Latvijā bieži tiek pasniegta kā stratēģiski svarīga iniciatīva, taču Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka realitātē lielākā daļa šo centienu ir bezjēdzīgi un būtu jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai cilvēki nemaz nevēlētos braukt prom no Latvijas.

TV24
Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms?
Kokteilis
Zvaigznes atklāj: kurš būs 2026. gada visveiksmīgākais mēnesis katrai zodiaka zīmei
Kas notiek??? Ziemeļkoreja izšāvusi vairākas ballistiskās raķetes; Japāna brīdina par drošības riskiem visā pasaulē
Lasīt citas ziņas

“Man šķiet, ka reemigrantu atgriešana ir pilnīgi tukša lielā mērā. Tur ir dažas nianses, bet lielā mērā tā ir tukša un bezjēdzīga lieta. Kārtējais veids, kā izpļurzīt naudu, bet ar dažām sīkām atrunām,” norādīja Kaktiņš.

Viņš uzsver, ka dažas iniciatīvas, piemēram, reemigrantu interaktīvās kartes ir noderīgas, taču viņš pauž arī kritisku viedokli par to, ka patiesībā vairāk cilvēku no Latvijas izvēlas aizbraukt prom, nevis atgriezties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
VIDEO. Suns sastop sniegavīru un nespēj izlemt – tas ir draugs vai ienaidnieks?
Baltijas jūrā netālu no Liepājas bojāts sakaru kabelis

“Patiesībā aizmūk vairāk nekā atgriežas. Centrālā problēma ir, kāpēc viņi mūk prom? Ja izdotos novērtēt, kāpēc cilvēki mūk prom, tad nebūtu arī atgriešanās problēmu,” uzskata Kaktiņš.

Viņš skaidro, ka centrālajam fokusam jābūt vērstam uz problēmas iemesliem, nevis sekām: “Ja rūp šī tēma, tad centrālajam fokusam ir jābūt uz to, kāpēc viņi mūk prom, un kas un kā mums ir jādara, lai cilvēki neturpinātu mukt prom no šejienes. Tad tā atgriešanās problēma pati atrisinātos. Un te man ir arī daļēji atbilde uz šo – ekonomiskās attīstības līmenis.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Katram pa eiro, lai atgrieztos Latvijā?” Kaspars Rolšteins par atbalsta pasākumiem reemigrantiem
“Es varēju palikt Somijā, mazgājot grīdas…” Daugavpili sāk dēvēt par Latvijas reemigrantu galvaspilsētu. Kāpēc tā?
Vai Latvija sekos piemēram? Zviedrija maksās vairākus desmitus tūkstošos eiro, lai imigranti atgrieztos mājās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.