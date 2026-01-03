“Tā ir pilnīgi tukša un bezjēdzīga lieta,” Arnis Kaktiņš visai kritiski vērtē reemigrācijas pasākumus valstī 0
Reemigrantu atgriešana Latvijā bieži tiek pasniegta kā stratēģiski svarīga iniciatīva, taču Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka realitātē lielākā daļa šo centienu ir bezjēdzīgi un būtu jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai cilvēki nemaz nevēlētos braukt prom no Latvijas.
“Man šķiet, ka reemigrantu atgriešana ir pilnīgi tukša lielā mērā. Tur ir dažas nianses, bet lielā mērā tā ir tukša un bezjēdzīga lieta. Kārtējais veids, kā izpļurzīt naudu, bet ar dažām sīkām atrunām,” norādīja Kaktiņš.
Viņš uzsver, ka dažas iniciatīvas, piemēram, reemigrantu interaktīvās kartes ir noderīgas, taču viņš pauž arī kritisku viedokli par to, ka patiesībā vairāk cilvēku no Latvijas izvēlas aizbraukt prom, nevis atgriezties.
“Patiesībā aizmūk vairāk nekā atgriežas. Centrālā problēma ir, kāpēc viņi mūk prom? Ja izdotos novērtēt, kāpēc cilvēki mūk prom, tad nebūtu arī atgriešanās problēmu,” uzskata Kaktiņš.
Viņš skaidro, ka centrālajam fokusam jābūt vērstam uz problēmas iemesliem, nevis sekām: “Ja rūp šī tēma, tad centrālajam fokusam ir jābūt uz to, kāpēc viņi mūk prom, un kas un kā mums ir jādara, lai cilvēki neturpinātu mukt prom no šejienes. Tad tā atgriešanās problēma pati atrisinātos. Un te man ir arī daļēji atbilde uz šo – ekonomiskās attīstības līmenis.”