“No tiem visiem sūcas dusmas un skaudība,” žurnālists atklāj ASV iebrukuma Venecuēlā ietekmi uz Krieviju 0

9:27, 4. janvāris 2026
Viedokļi

ASV ātri un bez zaudējumiem īstenotā operācija Venecuēlā izgaismoja Krievijas problēmas karā Ukrainā un kļuva par “pļauku” Vladimiram Putinam, uzskata politikas komentētājs Ivans Jakovina. Sīkāk par to raksta “Dialog.ua”.

Krievija jau ceturto gadu karo Ukrainā un nespēj sasniegt reālus rezultātus, savukārt Amerikas Savienotās Valstis ātri un bez dzīvā spēka zaudējumiem veica operāciju Venecuēlas prezidenta sagūstīšanai, un tas aizskāra Putina lepnumu, skaidroja Ivans Jakovina. Politikas komentētājs savu viedokli pauda “YouTube” kanālā.

Žurnālists atbildēja uz jautājumu, cik sāpīgi Putinam bija uzzināt par Maduro sagūstīšanu: “Emocionālā ziņā, manuprāt, tas ir ļoti sāpīgi. “SVO” ir tas, ar ko viņš dzīvo, burtiski elpo jau četrus gadus, bet Tramps parādīja, kā tas ir jādara, kā vispār tas ir jādara. Tagad esmu lasījis visādus Z-kanālus. No tiem visiem pilnīgi sūcas dusmas un skaudība: viņi ļoti skaudīgi raugās uz amerikāņiem, ka tie spēja šo operāciju veikt tieši tā, bez neviena cilvēka zaudējuma, kamēr Krievijas armija jau vienkārši asiņo un ir uz pēdējā izelpas.”

“Šī operācija ir spilgts pierādījums tam, ka Putins ir absolūti stulbs militārais vadītājs, nekompetents, netalantīgs, nespējīgs veikt jebkādas operācijas un tās plānot, proti, Putins vienkārši nav savā vietā. Viņš ir slikts karavadonis, viņš ir slikts prezidents. Pat ja neņemam vērā morālo pusi, iebrūkot citā valstī, viņš vienkārši nemāk to izdarīt. Apsargs “Pjateročkā”, kurš, kā saka, izskatās pēc viņa, kad uzvelk militāro formu, acīmredzot ir viņa kompetences robeža. Ar to viņš vēl varētu tikt galā, bet nekādas operācijas veikt — tas nav viņam,” Jakovina atklāja notiekošā būtību.

