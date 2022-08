Dziedātāja Samanta Tīna

FOTO. "Un es to esmu pieņēmusi…": dziedātāja Samanta Tīna atklāj, kura ķermeņa daļa viņai ilgu laiku laiku lika justies neērti







Simpātiskā pašmāju dziedātāja Samanta Tīna socvietnēs saviem faniem atklāti pastāstījusi par saviem “kompleksiem” un atklājusi, kura ķermeņa daļa viņai ilgu laiku lika justies neērti.

Socvietnēs dziedātāja raksta:

“Šodien pirmo reizi uzvilku uz sporta zāli šortus. Jā, virs ceļgala, ka var redzēt ceļus. Mums katram ir savi tarakāni. No tiem nav jābaidās, bet gan jāsadraudzējas. Man mani ceļgali vienmēr likušies smieklīgi – nē, ne neglīti vai tizli, nē! Nekad apzināti neesmu tos slēpusi vai kautrējusies, bet, ja jāizvēlas starp garu vai īsu kleitu, garām biksēm vai īsām- es vienmēr izvēlēšos par labu garajām.

Un Jūs jau zināt, ka no malas var teikt visu ko, ka nekā tur tāda nav, ka tās ir muļķības, bet mums katram savs tas tarakāns un tikai mēs paši ar to varam sadraudzēties. Tie ir mani celīši un man smieklīgi. Un es to esmu pieņēmusi. Mani!

Cik interesanti, ka šodien ne reizi neaizdomājos par tiem treniņa laikā. Pat nesasmējos, tos ieraugot spoguļattēlā!

Sadraudzējaties arī Jūs ar saviem tarakāniem. Viņi ir forši, tikpat cik unikāli esat Jūs paši!”