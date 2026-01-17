FOTO: @Annita_tut / “X”

Nav noslēpums, ka ziemā pārvietošanās pa ielām reizēm atgādina labu kardio treniņu. Un, ja redzam kādu braucam ar velosipēdu, nereti nākas brīnīties, kā tas vispār ir iespējams – ietves ir slidīgas, un nav viegli pārvietoties pat ejot ar kājām.

Vēl neilgi pirms ziemas iestāšanās izskanēja ziņas, ka iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt smiltis ietvju kopšanai. Atbalsts paredzēts teritorijām, kurās atrodas ietves ar cieto segumu. Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš kopj piegulošo teritoriju.

Vienam īpašumam var izsniegt 50 kilogramus kaisāmā materiāla jeb divus maisus pa 25 kilogramiem. Lai saņemtu smiltis, iepriekš jāpiesakās Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā.

Taču, reaģējot uz cilvēku publiskoto informāciju, šķiet, ka arī šī iniciatīva lielu ieguldījumu nav devusi.

Sociālo mediju platformā “X” cilvēku pacietība ir galā, un viņi skaļi aktualizē šo problēmu. Lietotāja ar segvārdu @Annita_tut ievietoja divas fotogrāfijas un jautāja, kas abās kopīgs.

“Vecāki cilvēki izvēlas staigāt pa velojoslu, jo tā ir normāli notīrīta un, protams, ziemā stāv tukša,” norāda sieviete.

Arī Ilze piekrīt, ka pārvietošanās pa šādām ietvēm senioriem ir fiziski smaga – sniegs, kukuržņi, ledus, riskanti un vajag labu fizisko sagatavotību. “Arī ratu stumšana pa šādu ietvi ir izaicinājums,” piebilst sieviete.

“Daudz skrienu pa Rīgu – velobraucēju ir ļoti maz, lielākoties “Wolt”. Būtu jāļauj gājējiem iet pa velojoslām,” uzskata Ilze.

Madara dalās savā pieredzē: “Ne tikai vecāki cilvēki, bet arī es grūtniecības pēdējās nedēļās. Daudzviet uz ietvēm zem sniega ir ledus, un bērnu ratiņus stumt pa to nav viegli. Līdz ar to pieņemu, ka arī cilvēkiem ratiņkrēslos šīs ietves ir grūti pieveicamas.”

Marta skaidro situāciju: “Ietves kaisa ar daudz mazāku sāls koncentrāciju nekā brauktuves vai veloinfrastruktūru. Traktoriņš ar lāpstu nevar tehniski notīrīt ietvi līdz asfaltam.”

“Nekas labāks par sētnieku tomēr nav izdomāts. Ceru, ka kādreiz pie tā atgriezīsimies – pie cilvēcības, ne absurda progresa, kas vairāk kaitē nekā dod labumu cilvēkam un drošību uz ietvēm ziemas laikā,” norāda viena no komentētājām.

Arī Kārlis sociālajos tīklos dalās savos novērojumos: “Attieksmes jautājums – tie jau tik gājēji…”

Attiecīgo situāciju komentējusi arī Rīgas dome: “Labdien! Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu atbildīgs ir īpašnieks vai tiesiskais pārvaldītājs, šajā konkrētajā gadījumā tā ir juridiskā persona. Ir jāvēršas Rīgas Pašvaldības policijā, lai aicinātu īpašnieku sakārtot sev piederošo teritoriju.”

Arī šeit cilvēki komentāru sadaļā piekrīt, ka ietves ir sliktā stāvoklī. “Centrā ietves ir drausmīgas, jo nav sētnieku, traktori var pieblietēt,” raksta lietotājs ar segvārdu @ubinators.

Kāds vīrietis norāda, ka Rīgā gājēji nav prioritāte: “Prioritāte ir notīrīt veloceliņus. Ja paralēli ir veloceliņš un ietve, veloceliņš būs noberzts līdz asfaltam, bet ietve – ar piemīdītu sniegu. Es ziemā eju pa veloceliņiem.”

