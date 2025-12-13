Ziemassvētki straujiem soļiem tuvojas, tāpēc jāgatavojas jau laicīgi! Šogad izlēmu pati izmēģināt vienu no Tiktok pamācībām, kā uztaisīt skaistas Ziemassvētku dāvaniņas, ko nolikt pie mājas ieejas. Šis projekts man prasīja vienu dienu un gatavs! Pamēģini arī tu! Tas ir vienkārši.
Ko taisīsi?
3 lielas lampiņu dāvaniņas dārza izgreznošanai – lielā būs 90×90 cm, vidējā 60×60 cm un mazākā 40×40 cm.
Kas nepieciešams?
1. Es “Depo” nopirku 8 plastmasas trubas, katra no tām bija 3 metrus gara. Te svarīgi izrēķināt, cik lielas dāvaniņas gribēsi taisīt, lai saprastu, cik materiālu nepieciešams. Noteikti izvēlies trubas, kurām pieejami 90 grādu leņķī savienojumi, tas padarīs dāvaniņu veidošanu daudz vienkāršāku.
2. 90 grādu leņķi visiem stūriem. Astoņi stūri katrai dāvaniņai, tātad 24. (paķer kādu lieku drošībai)
3. Pārtikas plēves lielais rullis, ar to būs vieglāk dāvaniņas ietīt
4. Vismaz 3 āra lampiņu komplekti. Iesaku izvēlēties speciāli āram domātas lampiņas, jo viņām ir taimeris.
5. Audums vai liela, plata lente ko izmantosi dāvanas izgreznošanai
6. Drāts (mums pietika viens rullītis, ko var veikalā nopirkt)
7. Agroplēve, man šķiet, ka man bija kādi 10 metri iegādāti, tā kā viņu pārdod dubultā salocītu, pietika tieši visām trim dāvanām.
8. Urbis, lai izurbtu caurumus trubās, caur kurām izvilkt stieples, lai dāvanas būtu stabilākas.
9. Savilcēji
10. Spēcīgs vīrietis, kurš var sagriezt trubas vai darbarīks, kuram tas būs pa spēkam.
Sākam taisīt dāvanas:
1. Trubas sagriež vajadzīgajos garumos.
2 Izurbj stūros caurumiņus, caur kuriem izvilksim vēlāk stiepli.
3. Tad galos uzliek 90 grādu leņķus un uzveido divus kvadrātus.
4. Tā kā nepieciešams cilindrs, atlikušās 4 trubas piestiprina, galos izurbjot caurumu, un caur to izvijot Savilcēju. Tad vajadzētu sanākt kastītei vai dāvanas karkasam.
5. Tad stūros caur izurbtajiem caurumiņiem izvelk drāti krusteniski, lai viena dāvanas mala būtu nostiprināta pretējos stūros. Vienai dāvanas malai jāizskatās kā milzīgam no drāts veidotam X. Kārtīgi pievelk, lai stieple ir stingra, tomēr nevajag pārcensties, tad dāvana var saļodzīties. Šādi nostiprina visas 5 malas, apakšu atstāj vaļā.
6. Tad dāvanai caur šīm stieplēm dažādos virzienos izvij lampiņas. Baterijas kastīti ar savilcēju piestiprina vienā no apakšējiem stūriem.
7. Pēc tam dāvaniņu no visām pusēm aptin ar pārtikas plēvi, apakšu var atstāt vaļā visu vai vismaz to stūri, kur ir baterijas lampiņām.
8. Tad dāvanu ietin agroplēvē. Es tinu vienā kārtā, tad dāvaniņas ir spožākas, ja vēlas, lai gaisma ir blāvāka, var tīt dubutltā. Mazākās dāvanas es burtiski ietinu un dāvanas apakšā savilku audumu ar savilcēju.
9. Lielākajai dāvanai tas būtu bijis grūtāk, tāpēc sagriezu agroplēvi divās garās loksnēs. ietinu trīs malas, apakšā sasēju, pēc tam pagriezu dāvanu par 45 grādiem un ietinu atlikušās 2 malas. Sanāk, ka lielās dāvanas augšējā mala ir ietīta dubultā, pārējās malas 1 kārtā un apakšā viss sasiets ar savilcēju.
10. Atceries atstāt vai izgriezt caurumu stūrī, kur ir baterijas.
11. Pēdējais solis: saloki audumu lielā bantē, es to nostiprināju, piesienot pie garas lentes, ko sasēju beigās apakšā. Lai lielajai dāvanai lente būtu izteiksmīgāka, es bantes maliņās ievēru stiepli, lai varētu to ielocīt un tā stāvētu skaistāk, kā arī lietus laikā nepieplaktu.
GATAVS! Tagad jānes dārzā un jāiepriecina kā sevi tā kaimiņus! Priecīgus svētkus!
Šeit ir video, kas var noderēt, no šādiem es iedvesmojos, skaties, kurš variants tev šķiet vieglāks un izdarāmāks. Lai izdodas!
Padalies, kādu skaistus dekorus esi izveidojis tu un atsūti man uz [email protected]. Leposimies ar mūsu lasītāju veikumu kopā!