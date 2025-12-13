Foto: Freepik.com

Nakts uz sestdienu bija līdz šim aukstākā. Vai aukstums pieņemsies spēkā? Laika prognoze svētdienai 0

LETA
15:00, 13. decembris 2025
Naktī uz svētdienu, 14. decembri, Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona un gandrīz visā valstī snigs, taču dienā gaisa temperatūra vietām var sasniegt +7 grādus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Sinoptiķi informē, ka naktī uz svētdienu, 14. decembri, Latvijā rietumu un centrālajos rajonos vietām veidosies piecu centimetru bieza sniega kārta.

Taču, tuvojoties rītam, rietumos snigšana pāries lietū. Tādējādi vietām Latvijas rietumos iespējama neliela atkala.

Naktī uz svētdienu pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs 0…-4 grādi, bet vietām jūras piekrastē +1…+2 grādi.

Rīgā naktī debesis būs apmākušās un līdz rīta stundām snigs, veidojoties viena līdz četrus centimetrus biezai sniega kārtai. No rīta iespējams arī neliels lietus, slapjš sniegs un atkala. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1…-2 grādiem.

Savukārt dienā debesis būs mākoņainas un daudzviet būs vērojami nelieli nokrišņi – austrumos tas būs sniegs, slapjš sniegs, bet rietumos pārsvarā līs.

Vējš būs lēns, tomēr pēcpusdienā jūras piekrastē tas iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un pastiprināsies līdz mēreni stipram. Plašā teritorijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2…+7 grādiem, bet austrumu rajonos nebūs siltāk par +1…-2 grādiem.

Rīgā diena būs apmākusies, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi – slapjš sniegs, lietus, rīta stundās iespējama arī atkala. Ielas un ietves vietām būs slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz +2…+3 grādiem.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad nakts uz sestdienu bija līdz šim aukstākā šomēnes, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi platformā “X”.

Tostarp zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Alūksnes novērošanas stacijā, kur gaisa temperatūra pazeminājās līdz -7,7 grādiem.

Tajā pašā laikā Daugavpilī gaiss atdzisa līdz -7,4 grādiem, Zosēnos un Zīlēnos – līdz -7,2 grādiem, Rēzeknē – līdz -6,8 grādiem, Skrīveros – līdz -6,5 grādiem, Gulbenē – līdz -6,4 grādiem, Ainažos līdz -6,2 grādiem un Priekuļos – līdz -6 grādiem.

Savukārt Rucavā un Liepājā termometra stabiņš noslīdēja tikai nedaudz zem 0 grādiem – šajās novērošanas stacijās gaisa temperatūra bija attiecīgi -0,1 grāds un -0,3 grādi.

